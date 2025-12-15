https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/merkez-bankasi-kredi-karti-faizlerinde-25-baz-puanlik-indirime-gitti-kredi-karti-borclulari-icin-ne-1101792870.html

Merkez Bankası kredi kartı faizlerinde 25 baz puanlık indirime gitti: Kredi kartı borçluları için ne anlama geliyor?

Merkez Bankası kredi kartı faizlerinde 25 baz puanlık indirime gitti. Kredi kartı faiz oranları, dönem borcu bakiyesi 30 bin liranın altında olanlar için yüzde... 15.12.2025

Merkez Bankası politika faizini indirdikten sonra kart borçluları için kredi kartı faiz oranlarını da aşağı çekti. Kart faiz oranları her tutar kart borçları için yaklaşık yüzde 0,25 indirildi. 1 Ocak 2026'dan itibaren artık kredi kartı azami akdi faiz oranları, dönem borcu bakiyesi 30 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,25 oldu. 30 bin lira ile 180 bin lira aralığında olan kredi kartları için faiz oranları yüzde 3,75 ve 180 bin lira olan kredi kartları için ise yüzde 4,25 olacak.Daha önce en az kart faizi 25 bin liraya kadar olan borçları kapsıyordu, bu tutar 30 bin liraya yükseltildi. 150 bin lira olan limit ise 180 bine çekildi. Kredi kartı borcu olanlar için ne anlama geliyor? Habertürk'ün haberine göre kredi kartınızın limiti 25 bin liranın altındaysa dönem borcunun yüzde 20'si asgari ödeme tutarıdır. Limitiniz 50 bin liranın üzerindeyse dönem borcunun yüzde 40'ı kredi kartı asgari ödeme olarak hesaplanır. Örneğin;Toplam 10.000 TL borcunuz var.Bunun 2.000 TL’sini ödediniz ve 8.000 TL borcunuz kaldı.Bu 8.000 TL için:Yeni düzenlemeyle faiz oranı %3,25 olacak:Yıllık toplam faiz, bileşik faiz nedeniyle 3.500 TL’nin üzerinde gerçekleşecek.Eğer asgari tutarı ödeyemez ve örneğin sadece 1.000 TL öderseniz:

