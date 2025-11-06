Teşhircilik suçlamasıyla yargılanıyorlar: Manifest üyeleri hakkında ilk karar açıklandı

Türkiye
Konserlerindeki dansları ve kıyafetleriyle ilgili haklarında 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasından 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Manifest müzik grubu üyelerinin hâkim karşısına çıkmadan yargılanacağı dosya İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi görmeye başladı. İlk duruşmada mahkeme, grup üyelerinin imza şartını kaldırdı. Yurt dışı çıkış yasağı ile devam ediyor. 1 yıla kadar hapisleri isteniyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" suçundan başlattığı soruşturma tamamlanmıştı. Grup üyeleri ve AYDEED isimli sanatçı Ayça Dalaklı'nın yer aldığı toplam 7 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.Yurt dışı çıkış yasağı sürüyorHaklarında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen Manifest müzik grubu üyelerinin hâkim karşısına çıkmadan yargılanacağı dosyayı İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi görmeye başladı. Cumhuriyet'in haberine göre, hakim, üyelerin imza zorunluluğunu kaldırırken yurtdışı çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.Başlatılan soruşturmada ifade veren Manifest grubu üyeleri, yurtdışına çıkış yasağı ve imza şartıyla 9 Eylül’de serbest bırakılmıştı.Dans figürleri suç unsuru sayıldıİddianamede, dans figürleri suç unsuru sayıldı. Soruşturma başlatılan dans figürlerinin; edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı öne sürüldü. Savcılık, söz konusu dansların “cinsel nitelik taşıdığı”, “genel ahlak ve mahremiyet anlayışına zarar verdiği” ve “çocuklar dahil çok sayıda kişiye açık şekilde ulaştığı” değerlendirmesinde bulundu.
