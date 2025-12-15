https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/lubnanli-uzman-musa-avrupada-rus-varliklarina-el-koyulmasina-karsi-cikanlar-giderek-artiyor-1101812879.html

Lübnanlı uzman Musa: Avrupa'da Rus varlıklarına el koyulmasına karşı çıkanlar giderek artıyor

Lübnanlı uzman Musa: Avrupa'da Rus varlıklarına el koyulmasına karşı çıkanlar giderek artıyor

15.12.2025

Lübnanlı siyaset ve ekonomi uzmanı Dr. Muhammed Musa, Sputnik'e verdiği demeçte, Avrupa'da Rus varlıklarına el koyulmasına karşı çıkanların giderek arttığını söyledi."Avrupa Birliği böyle bir adım atmaya cesaret edemez, zira bu yöndeki herhangi bir hareket, egemen fonların doğrudan el koyulması ve tüm uluslararası norm ve ilkelerin açık bir ihlali anlamına gelir" diyen Musa, böyle bir önlemin Batı devletlerinin mali ve ekonomik itibarını doğrudan zedeleyeceğini ve birçok ülkenin varlıklarını ABD ve diğer Batı ülkelerinden çekmesine yol açabileceğini vurguladı.Rus varlıklarına el koymanın sonuçlarının bizzat bu önlemin ölçeğini çok aştığını ve uluslararası ilişkileri istikrarsızlaştırabilecek açık bir hırsızlık teşkil ettiği için felakete yol açabileceğini kaydeden Musa, bunun uluslararası hukuk ve devletlerin mali kaynakları üzerindeki egemenlik ilkesi için ciddi riskler oluşturduğunu ve Batılı finans ve ekonomi sistemine olan güveni de zedeleyeceğini belirtti."Böyle bir hamlenin jeopolitik boyutu, savaşın habercisi olabilir ve değer sistemini terk etmiş olan Avrupa Birliği'nin dağılmasına yol açabilir" diye devam eden Musa, "Rusya, yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığına el koyulması durumunda sessiz kalmayacak. Moskova'nın yanıtı, Rusya içindeki Avrupa varlıklarına el koymayı içerebilir ve aynı zamanda Avrupa kıtasındaki müttefiklerine ve rakiplerine karşı eylemlerini farklılaştırabilir" ifadelerini kullandı.Sonuç olarak Rus ekonomisinin dayanıklılığı ve etkili yönetim sayesinde tüm yaptırımlara dayandığını anımsatan Musa, "Rusya geniş bir araç ve kapasite yelpazesine sahip ve ardı ardına gelen yaptırım baskılarına rağmen, ekonomisinin beklenen ölçüde zarar görmediğini, krizleri etkili bir şekilde yönetebildiğini ve uluslararası baskıya uyum sağlayabildiğini kanıtladı" diye ekledi.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Moskova, Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.Kiev'i gerektiği kadar destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda. AB ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'nın onayını talep ediyor.Söz konusu miktar, ‘tazminat kredisi’ şeklinde 185 ila 210 milyar euro arasında değişiyor. Kiev’in, çatışma sona erdikten sonra, Moskova “maddi zararları öderse” bu parayı geri ödeyeceği iddia ediliyor.Belçika yetkilileri şu ana kadar AB'nin talebine uymayı reddetti. Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Komisyonu'nun teklifini ‘hırsızlık’ olarak nitelendirdi ve dava açma olasılığını dışlamadı.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, varlıkların müsadere edilmesi konusunda bir kararın 18 Aralık'taki AB Zirvesinde alınabileceğini açıkladı.

