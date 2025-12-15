https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/lavrov-avrupa-tarih-boyunca-defalarca-kriz-ve-felaketlerin-kaynagi-oldu-1101829559.html
Lavrov: Avrupa tarih boyunca defalarca kriz ve felaketlerin kaynağı oldu
Lavrov: Avrupa tarih boyunca defalarca kriz ve felaketlerin kaynağı oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın sömürgecilik ve dünya savaşları da dahil olmak üzere tarih boyunca defalarca kriz ve felaketlerin kaynağı olduğunu... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101829255_0:0:686:386_1920x0_80_0_0_47b23745979d81cdd3466a020455e1f4.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Radyo Televizyon Kurumu’na verdiği röportajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Avrupa'nın, sömürgecilik ve dünya savaşları da dahil olmak üzere tarih boyunca defalarca kriz ve felaketlerin kaynağı olduğuna dikkat çeken Lavrov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 'Avrupa'nın en büyük ordusunu' kurma sözlerinin ise ülkede militarizmin, tıpkı en son Nazi sloganları altında olduğu gibi yeniden canlandığını gösterdiğini vurguladı.Rus diplomat, Moskova'nın ABD’den Ukrayna ile gerçekleşen son görüşmeler konusunda tepki beklediğini ifade etti.Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma girişimlerine de değinen Lavrov, birçok Avrupalının hırsızlığa olan genetik eğiliminin bu durumda açıkça görüldüğünün altını çizdi.Lavrov Avrupa'yı, Ukrayna'daki çatışmaya yaklaşımıyla hastalığı teşhis etmeyip bunun yerine ilaç veren başarısız bir doktora benzetti. Rus bakan ayrıca yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin, Avrupa'ya haddini bildirmeye ve ABD'yi kendi entrikalarına çekmeye çalışmasını engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.Rusya-İran ilişkilerine de değinen Lavrov, Moskova'nın İran etrafındaki durumun normalleştirilmesi için somut eylemlerle yardım etmeye hazır olduğunun altını çizdi, Avrupa devletlerinin İran'a karşı yaptırımları yeniden uygulamaya koyma yönündeki dürüstlükten uzak planınınsa, Avrupa diplomasisi için bir utanç olduğuna dikkat çekti.
Lavrov: Avrupa tarih boyunca defalarca kriz ve felaketlerin kaynağı oldu
23:37 15.12.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın sömürgecilik ve dünya savaşları da dahil olmak üzere tarih boyunca defalarca kriz ve felaketlerin kaynağı olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Radyo Televizyon Kurumu’na verdiği röportajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Avrupa'nın, sömürgecilik ve dünya savaşları da dahil olmak üzere tarih boyunca defalarca kriz ve felaketlerin kaynağı olduğuna dikkat çeken Lavrov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 'Avrupa'nın en büyük ordusunu' kurma sözlerinin ise ülkede militarizmin, tıpkı en son Nazi sloganları altında olduğu gibi yeniden canlandığını gösterdiğini vurguladı.
Rus diplomat, Moskova'nın ABD’den Ukrayna ile gerçekleşen son görüşmeler konusunda tepki beklediğini ifade etti.
Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma girişimlerine de değinen Lavrov, birçok Avrupalının hırsızlığa olan genetik eğiliminin bu durumda açıkça görüldüğünün altını çizdi.
Lavrov Avrupa'yı, Ukrayna'daki çatışmaya yaklaşımıyla hastalığı teşhis etmeyip bunun yerine ilaç veren başarısız bir doktora benzetti. Rus bakan ayrıca yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin, Avrupa'ya haddini bildirmeye ve ABD'yi kendi entrikalarına çekmeye çalışmasını engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.
Rusya-İran ilişkilerine de değinen Lavrov, Moskova'nın İran etrafındaki durumun normalleştirilmesi için somut eylemlerle yardım etmeye hazır olduğunun altını çizdi, Avrupa devletlerinin İran'a karşı yaptırımları yeniden uygulamaya koyma yönündeki dürüstlükten uzak planınınsa, Avrupa diplomasisi için bir utanç olduğuna dikkat çekti.