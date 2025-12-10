https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/lavrov-ukraynaya-yabanci-askeri-birliklerin-konuslandirilmasina-ve-varliklarimiza-el-konulmasina-1101676873.html
Lavrov: Ukrayna'ya yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasına ve varlıklarımıza el konulmasına karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ile savaşmak niyetinde olmadıklarına ama hasımca adımlara karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085201966_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4affcddb9a3ab83fd8560d08a9a794c.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde 'Hükümet Saati' oturumunda konuştu.Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de vurguladığı gibi, Avrupa ile savaşa girme niyetimiz yok. Böyle bir fikrimiz kesinlikle yok. Ancak Ukrayna'ya Avrupa askeri birliklerinin konuşlandırılması ve Rus varlıklarına el konulması da dahil olmak üzere her türlü hasımca adıma karşılık vereceğiz ve buna zaten hazırlıklıyız” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump’ın diyaloğa ve Ukrayna'daki çatışmayı siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya olan bağlılığını takdir ettiklerini dile getiren Rus Bakan, 2 Aralık’ta Kremlin’de gerçekleşen Rusya-ABD müzakerelerini anımsatarak, “Bu çalışmayı sürdürme konusunda anlaşmaya varıldı. En önemlisi, krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan kalıcı bir çözümün mümkün olmadığı konusunda temel bir anlayış var” dedi.'Avrupa, Rusya'yı yenmeyi umuyor'Avrupa Birliği liderlerinin duruşuna değinen Lavrov, “Ukrayna vatandaşlarının ellerini ve bedenlerini kullanarak Rusya ile olan savaşa tüm siyasi sermayelerini yatırdıktan sonra, umutsuz bir siyasi körlük içinde, ülkemizi bir şekilde yendikleri yanılsamasıyla kendilerini avutmaya devam ediyorlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘ABD, AB'nin Ukrayna konusundaki tutumuna karşı sabırsız’ABD’nin giderek artan bir sabırsızlık sergilediğini dikkat çeken Lavrov, “Özellikle de, bu yılın Ocak ayında göreve geldikten hemen sonra Ukrayna'daki savaşı kaçınılmaz kılan nedenleri anlamaya başlayan tek Batılı lider olan Başkan Trump” ifadesini kullandı.Rus diplomat, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya getirdiği ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile detaylı olarak görüşülen önerilerde, Ukrayna'da ulusal azınlıkların haklarının ve dini özgürlüklerin uluslararası yükümlülüklere uygun olarak güvence altına alınmasının gerekli olduğu açıkça belirtildiğini anımsattı.‘Parası biten Avrupa, Rusya’yı soymak istiyor’Avrupa’nın “Ukrayna liderini ve rejiminin sözde üyelerini, son Ukraynalı ölene kadar savaşmaya devam etmeleri için her türlü yolla kışkırtmaya” çalıştığını söyleyen Lavrov, şunu dedi:
Lavrov: Ukrayna'ya yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasına ve varlıklarımıza el konulmasına karşılık vereceğiz
10:44 10.12.2025 (güncellendi: 11:44 10.12.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ile savaşmak niyetinde olmadıklarına ama hasımca adımlara karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde 'Hükümet Saati' oturumunda konuştu.
Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de vurguladığı gibi, Avrupa ile savaşa girme niyetimiz yok. Böyle bir fikrimiz kesinlikle yok. Ancak Ukrayna'ya Avrupa askeri birliklerinin konuşlandırılması ve Rus varlıklarına el konulması da dahil olmak üzere her türlü hasımca adıma karşılık vereceğiz ve buna zaten hazırlıklıyız” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın diyaloğa ve Ukrayna'daki çatışmayı siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya olan bağlılığını takdir ettiklerini dile getiren Rus Bakan, 2 Aralık’ta Kremlin’de gerçekleşen Rusya-ABD müzakerelerini anımsatarak, “Bu çalışmayı sürdürme konusunda anlaşmaya varıldı. En önemlisi, krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan kalıcı bir çözümün mümkün olmadığı konusunda temel bir anlayış var” dedi.
'Avrupa, Rusya'yı yenmeyi umuyor'
Avrupa Birliği liderlerinin duruşuna değinen Lavrov, “Ukrayna vatandaşlarının ellerini ve bedenlerini kullanarak Rusya ile olan savaşa tüm siyasi sermayelerini yatırdıktan sonra, umutsuz bir siyasi körlük içinde, ülkemizi bir şekilde yendikleri yanılsamasıyla kendilerini avutmaya devam ediyorlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Batı bir bütün değil. Son günlerde yaşanan olaylar da bunu doğruluyor. ABD Başkanı Donald Trump, bir röportajda, Avrupa'nın Ukrayna sorununa ilişkin varılabilecek anlaşmaları yapay olarak geciktirmek için yaptığı eylemleri sert bir dille eleştirdi. Oysa bu anlaşmalar barış sürecinin önündeki en büyük engeli oluşturan temel nedenlerin ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Ancak Avrupa bu süreci yapay olarak geciktiriyor.
‘ABD, AB'nin Ukrayna konusundaki tutumuna karşı sabırsız’
ABD’nin giderek artan bir sabırsızlık sergilediğini dikkat çeken Lavrov, “Özellikle de, bu yılın Ocak ayında göreve geldikten hemen sonra Ukrayna'daki savaşı kaçınılmaz kılan nedenleri anlamaya başlayan tek Batılı lider olan Başkan Trump” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya getirdiği ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile detaylı olarak görüşülen önerilerde, Ukrayna'da ulusal azınlıkların haklarının ve dini özgürlüklerin uluslararası yükümlülüklere uygun olarak güvence altına alınmasının gerekli olduğu açıkça belirtildiğini anımsattı.
‘Parası biten Avrupa, Rusya’yı soymak istiyor’
Avrupa’nın “Ukrayna liderini ve rejiminin sözde üyelerini, son Ukraynalı ölene kadar savaşmaya devam etmeleri için her türlü yolla kışkırtmaya” çalıştığını söyleyen Lavrov, şunu dedi:
Gerçi, bunun için yeterli para yok ve şimdi bu ideolojik enerjiyi mali kaygılar etkiliyor. Çünkü Rusya’yı soyup altın ve döviz rezervlerimizi ele geçirmekten, yani uluslararası ve ticari hukukun akla gelebilecek her normunu ihlal etmekten başka bu savaşı finanse edecek bir kaynakları yok.