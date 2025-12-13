https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/meteorolojiden-sari-kodlu-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-hangi-illerde-kar-bekleniyor-1101766551.html

Meteoroloji’den sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı: Hangi illerde kar bekleniyor?

Meteoroloji’den sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı: Hangi illerde kar bekleniyor?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan’da yer... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T10:05+0300

2025-12-13T10:05+0300

2025-12-13T10:05+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar yağışı

yoğun kar yağışı

ardahan

doğu karadeniz

sivas

sabah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100085151_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a0ffcd30d807ffabcecc7e7e799dee79.jpg

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.5 günlük tahmin: Kar yağışı sürecekMeteoroloji’nin 5 günlük haritalı tahminine göre kar yağışı salı ve çarşamba günleri de etkili olacak.İllere göre hava durumuParçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 16°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 21°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 18°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 14°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 10°CParçalı bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 11°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 13°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATMAN °C, 12°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/merkez-bankasindan-kredi-karti-faizlerine-indirim-yeni-oranlar-belli-oldu-1101766150.html

türki̇ye

ardahan

doğu karadeniz

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, sarı kodlu uyarı, kuvvetli kar yağışı, doğu karadeniz, doğu anadolu, buzlanma ve don, hava durumu, kar yağışı