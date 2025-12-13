Türkiye
Meteoroloji’den sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı: Hangi illerde kar bekleniyor?
Meteoroloji’den sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı: Hangi illerde kar bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan’da yer... 13.12.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan’da yer yer kuvvetli yağış beklenirken; iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis riski öne çıkıyor. Kar yağışı salı ve çarşamba birçok ilde sürecek.
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

5 günlük tahmin: Kar yağışı sürecek

Meteoroloji’nin 5 günlük haritalı tahminine göre kar yağışı salı ve çarşamba günleri de etkili olacak.
16 Aralık Salı: Ardahan, Erzurum, Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde
17 Aralık Çarşamba: Ardahan, Bayburt, Gümüşhane

İllere göre hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu
