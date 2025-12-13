Türkiye
Tayland’dan Trump’ın ateşkes açıklaması sonrası Kamboçya mesajı: 'Askeri eylemler sürecek'
Tayland’dan Trump’ın ateşkes açıklaması sonrası Kamboçya mesajı: 'Askeri eylemler sürecek'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya’nın ateşkesi kabul ettiğini duyururken, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul 'askeri eylemlere devam edileceği'... 13.12.2025, Sputnik Türkiye
Tayland’dan Trump’ın ateşkes açıklaması sonrası Kamboçya mesajı: 'Askeri eylemler sürecek'

11:44 13.12.2025 (güncellendi: 11:51 13.12.2025)
Tayland ile Kamboçya, barış görüşmelerini Malezya'da yapacak
Tayland ile Kamboçya, barış görüşmelerini Malezya'da yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2025
© AA / Valeria Mongelli
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya'nın ateşkesi kabul ettiğini duyururken, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul 'askeri eylemlere devam edileceği' mesajını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Tayland ve Kamboçya’nın ateşkes konusunda uzlaştığını açıklamasına rağmen, Tayland yönetiminden askeri operasyonların süreceğine dair açıklama geldi. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkesinin güvenliğini tehdit eden bir durum ortadan kalkana kadar askeri eylemlerin devam edeceğini belirtti.
Trump ile yapılan görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Anutin, söz konusu gelişmelerin “bir yol kazası” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Anutin, “Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland askeri eylemlerini sürdürecektir. Bunu netleştirmek isterim. Bu sabahki eylemlerimiz de zaten durumu ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Trump: Ateşkes konusunda mutabakat sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile uzun süredir devam eden çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine “çok verimli” görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Trump, açıklamasında tarafların, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in de katkısıyla ateşkes ilan etmeyi ve daha önce varılan barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul ettiklerini belirtmişti.

Kamboçya'da tahliyeler başladı

Kamboçya Enformasyon Bakanlığı, Tayland tarafından gerçekleştirilen Koh Kong eyaletine gerçekleştirilen saldırılar sonrası halkın tahliye edildiğini duyurdu.

Tahliye edilenlerin kamplarda hayatlarını idame ettirmeye çalıştıkları bildirilen açıklamada, F-16 savaş uçakları ile düzenlenen saldırıda, Thma Da bölgesindeki Zafer Köprüsü'nün (Metek Köprüsü) vurulduğu bildirildi.

Tayland-Kamboçya sınır anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya’da 817 kilometrelik sınır hattını paylaşan Tayland ve Kamboçya arasında uzun yıllardır toprak anlaşmazlığı bulunuyor. Geçmişte yaşanan çatışmaların ardından ekim ayında ateşkes ilan edilmesine rağmen, taraflar son günlerde yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tutmuştu.
Son çatışmalar nedeniyle her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgelerinden tahliye edilirken, devam eden gerilimde 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
