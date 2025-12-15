Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/kallas-ukraynanin-nato-uyeligi-artik-gundemde-degil-1101817300.html
Kallas: Ukrayna'nın NATO üyeliği artık gündemde değil
Kallas: Ukrayna'nın NATO üyeliği artık gündemde değil
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'in ABD de dahil bazı ülkelerden güvenlik garantileri karşılığında NATO'ya üyelikten vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmesinin ardından Avrupa'dan da bu... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T17:05+0300
2025-12-15T17:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
kaja kallas
vladimir zelenskiy
kiev
moskova
ukrayna
ab
avrupa komisyonu
nato
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082395111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4dab44102bff15b5f32b819dc866a4b2.jpg
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin artık gündemde olmadığını ve böyle bir durumda Kiev'e ciddi güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini belirtti.Vladimir Zelenskiy'in güvenlik garantileri karşılığında NATO üyeliği arzusundan vazgeçme kararı almasını değerlendiren Kallas, "Madem NATO üyeliği artık gündemde yer almıyor, AB sıradan bir kağıt parçası veya vaat değil, gerçekten ciddi güvenlik garantileri hazırlamalıdır. Bunlar gerçek birlikler, gerçek askeri kapasiteler olmalıdır" dedi.Zelenskiy, dünkü açıklamasında, ABD de dahil bazı ülkelerden güvenlik garantileri alması halinde İttifak'a üyelikten vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmişti.'Rus varlıklarını kullanma konusunda süreç zor ilerliyor'Ukrayna'ya kredi sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma konusundaki tartışmalara da değinen Kallas, bu süreçte birtakım zorluklarla karşılaştıklarını kabul etti. AB Diplomasi Şefi, "Kiev'in finansmanı için en tercih edilebilir seçenek, tazminat kredisi ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Henüz bunu başaramadık, bu zorlu bir süreç fakat çalışma yürütüyoruz. Hala birkaç günümüz var" ifadelerini kullandı.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Moskova, Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.Kiev'i gerektiği kadar destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda. AB ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'nın onayını talep ediyor.Söz konusu miktar, ‘tazminat kredisi’ şeklinde 185 ila 210 milyar euro arasında değişiyor. Kiev’in, çatışma sona erdikten sonra, Moskova “maddi zararları öderse” bu parayı geri ödeyeceği iddia ediliyor.Belçika yetkilileri şu ana kadar AB'nin talebine uymayı reddetti. Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Komisyonu'nun teklifini ‘hırsızlık’ olarak nitelendirdi ve dava açma olasılığını dışlamadı.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, varlıkların müsadere edilmesi konusunda bir kararın 18 Aralık'taki AB Zirvesinde alınabileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/lubnanli-uzman-musa-avrupada-rus-varliklarina-el-koyulmasina-karsi-cikanlar-giderek-artiyor-1101812879.html
kiev
moskova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082395111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0f39f56a0c2900a41adf49e293cded1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaja kallas, vladimir zelenskiy, kiev, moskova, ukrayna, ab, avrupa komisyonu, nato, rusya savunma bakanlığı, dondurulmuş rus varlıkları
kaja kallas, vladimir zelenskiy, kiev, moskova, ukrayna, ab, avrupa komisyonu, nato, rusya savunma bakanlığı, dondurulmuş rus varlıkları

Kallas: Ukrayna'nın NATO üyeliği artık gündemde değil

17:05 15.12.2025
© AP Photo / Patrick SemanskyEstonya Başbakanı Kallas
Estonya Başbakanı Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Abone ol
Zelenskiy'in ABD de dahil bazı ülkelerden güvenlik garantileri karşılığında NATO'ya üyelikten vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmesinin ardından Avrupa'dan da bu yönde açıklamalar geliyor.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin artık gündemde olmadığını ve böyle bir durumda Kiev'e ciddi güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini belirtti.

Vladimir Zelenskiy'in güvenlik garantileri karşılığında NATO üyeliği arzusundan vazgeçme kararı almasını değerlendiren Kallas, "Madem NATO üyeliği artık gündemde yer almıyor, AB sıradan bir kağıt parçası veya vaat değil, gerçekten ciddi güvenlik garantileri hazırlamalıdır. Bunlar gerçek birlikler, gerçek askeri kapasiteler olmalıdır" dedi.

Zelenskiy, dünkü açıklamasında, ABD de dahil bazı ülkelerden güvenlik garantileri alması halinde İttifak'a üyelikten vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmişti.

'Rus varlıklarını kullanma konusunda süreç zor ilerliyor'

Ukrayna'ya kredi sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma konusundaki tartışmalara da değinen Kallas, bu süreçte birtakım zorluklarla karşılaştıklarını kabul etti.

AB Diplomasi Şefi, "Kiev'in finansmanı için en tercih edilebilir seçenek, tazminat kredisi ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Henüz bunu başaramadık, bu zorlu bir süreç fakat çalışma yürütüyoruz. Hala birkaç günümüz var" ifadelerini kullandı.

Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisi

Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Moskova, Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.
Kiev'i gerektiği kadar destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda. AB ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'nın onayını talep ediyor.
Söz konusu miktar, ‘tazminat kredisi’ şeklinde 185 ila 210 milyar euro arasında değişiyor. Kiev’in, çatışma sona erdikten sonra, Moskova “maddi zararları öderse” bu parayı geri ödeyeceği iddia ediliyor.
Belçika yetkilileri şu ana kadar AB'nin talebine uymayı reddetti. Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Komisyonu'nun teklifini ‘hırsızlık’ olarak nitelendirdi ve dava açma olasılığını dışlamadı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, varlıkların müsadere edilmesi konusunda bir kararın 18 Aralık'taki AB Zirvesinde alınabileceğini açıkladı.
Euroclear Genel Merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lübnanlı uzman Musa: Avrupa'da Rus varlıklarına el koyulmasına karşı çıkanlar giderek artıyor
15:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала