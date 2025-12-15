Japonya 50 yıl sonra pandasız kalıyor: İkiz pandalar Çin’e iade edilecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/japonya-50-yil-sonra-pandasiz-kaliyor-ikiz-pandalar-cine-iade-edilecek-1101818025.html
15.12.2025
Japonya, başkent Tokyo’da bulunan ikiz pandaların Çin’e iade edilmesiyle yaklaşık 50 yıl sonra pandasız bir döneme girmeye hazırlanıyor. Tokyo yönetimi, 2021 yılında Ueno Hayvanat Bahçesinde dünyaya gelen pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei’nin, iki ülke arasındaki ödünç verme anlaşması kapsamında ocak ayı sonuna kadar Çin’e dönmesi gerektiğini açıkladı.Kyodo ajansının aktardığına göre, ikiz pandaları görmek isteyen ziyaretçiler için son açık ziyaret tarihi 25 Ocak olarak belirlendi.Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin yaklaşık yarım asır sonra pandasız kalacak olmasına değinerek, “Pandalar aracılığıyla sürdürülen temasların devam etmesini umuyoruz” dedi. Kihara, panda değişimlerinin uzun yıllardır iki ülke halkları arasındaki kamuoyu algısının iyileştirilmesine katkı sağladığını vurguladı.Tokyo’daki ikiz pandaların, Çin’den üreme araştırmaları kapsamında ödünç getirilen ebeveynlerden doğduğu için mülkiyet haklarının Çin’e ait olduğu belirtildi. Bu nedenle, yavruların belirlenen süre sonunda Çin’e iadesi zorunlu tutuluyor.Öte yandan, Japonya ile Çin arasında 'dostluğun simgesi' olarak görülen yeni panda kiralama ihtimalinin, son dönemde iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilim nedeniyle belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin Tayvan’a ilişkin açıklamalarının ardından Pekin ile Tokyo arasındaki ilişkilerde tansiyon yükselmişti.Bölgesel gerilimJaponya Başbakanı Takaiçi, 7 Kasım’da Japonya Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Tayvan Boğazı’na yönelik bir müdahaleyi “ülkesinin varlığını tehdit eden bir durum” olarak değerlendirebileceğini ve bu durumda askeri güç kullanabileceğini ifade etmişti. Çin, Tayvan’ı topraklarının parçası olarak gördüğünü vurgulayarak bu açıklamalara sert tepki göstermişti.Takaiçi, tepkiler üzerine sözlerinin varsayımsal olduğunu belirtmiş ve gelecekte benzer açıklamalardan kaçınacağını söylemiş olsa da ifadelerini geri almayı reddetmişti. Bunun ardından Çin yönetimi, Japonya’nın Pekin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, ayrıca seyahat ve eğitim uyarıları yayımlamıştı.
Japonya, başkent Tokyo’da bulunan ikiz pandaların Çin’e iade edilmesiyle yaklaşık 50 yıl sonra pandasız bir döneme girmeye hazırlanıyor. Tokyo yönetimi, 2021 yılında Ueno Hayvanat Bahçesinde dünyaya gelen pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei’nin, iki ülke arasındaki ödünç verme anlaşması kapsamında ocak ayı sonuna kadar Çin’e dönmesi gerektiğini açıkladı.
Kyodo ajansının aktardığına göre, ikiz pandaları görmek isteyen ziyaretçiler için son açık ziyaret tarihi 25 Ocak olarak belirlendi.
Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin yaklaşık yarım asır sonra pandasız kalacak olmasına değinerek, “Pandalar aracılığıyla sürdürülen temasların devam etmesini umuyoruz” dedi. Kihara, panda değişimlerinin uzun yıllardır iki ülke halkları arasındaki kamuoyu algısının iyileştirilmesine katkı sağladığını vurguladı.
Tokyo’daki ikiz pandaların, Çin’den üreme araştırmaları kapsamında ödünç getirilen ebeveynlerden doğduğu için mülkiyet haklarının Çin’e ait olduğu belirtildi. Bu nedenle, yavruların belirlenen süre sonunda Çin’e iadesi zorunlu tutuluyor.
Öte yandan, Japonya ile Çin arasında 'dostluğun simgesi' olarak görülen yeni panda kiralama ihtimalinin, son dönemde iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilim nedeniyle belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin Tayvan’a ilişkin açıklamalarının ardından Pekin ile Tokyo arasındaki ilişkilerde tansiyon yükselmişti.
Japonya Başbakanı Takaiçi, 7 Kasım’da Japonya Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Tayvan Boğazı’na yönelik bir müdahaleyi “ülkesinin varlığını tehdit eden bir durum” olarak değerlendirebileceğini ve bu durumda askeri güç kullanabileceğini ifade etmişti. Çin, Tayvan’ı topraklarının parçası olarak gördüğünü vurgulayarak bu açıklamalara sert tepki göstermişti.
Takaiçi, tepkiler üzerine sözlerinin varsayımsal olduğunu belirtmiş ve gelecekte benzer açıklamalardan kaçınacağını söylemiş olsa da ifadelerini geri almayı reddetmişti. Bunun ardından Çin yönetimi, Japonya’nın Pekin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, ayrıca seyahat ve eğitim uyarıları yayımlamıştı.