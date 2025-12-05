https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/panda-anlasmasi-cin-ve-fransa-10-yilligina-anlasti-1101568980.html

Panda anlaşması: Çin ve Fransa 10 yıllığına anlaştı

Panda anlaşması: Çin ve Fransa 10 yıllığına anlaştı

Sputnik Türkiye

Çin, Fransa ile panda iş birliğini 10 yıl daha uzatarak 2027’de Beauval Hayvanat Bahçesi’ne yeni bir panda çifti göndereceğini açıkladı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T13:37+0300

2025-12-05T13:37+0300

2025-12-05T13:37+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

çin

ukrayna

xi jinping

panda

ticaret

hayvanat bahçesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/08/1043980485_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_f1444976d093ec22af9d4f8726cfae74.jpg

Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği, Fransa ile yürütülen panda koruma iş birliğinin 10 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, yeni panda çiftinin 2027’de Beauval Hayvanat Bahçesi’ne gönderileceği belirtildi. Fransa’nın önceki pandaları Huan Huan ve Yuan Zi geçen yıl Çin’e dönmüş, onların büyüyen yavruları Huan Lili ve Yuan Dudu Fransa’da kalmıştı. Bu yeni anlaşmanın, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.Macron–Şi zirvesi: Kültür ve çevre vurgusu Emmanuel Macron, üç günlük ziyaretinin son gününde Chengdu’da Şi Cinping ile bir araya geldi. Macron Çin’den Fransa’ya daha fazla yatırım yapılması gerektiğini, iki ülke arasındaki ticari dengesizliğin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.Sembolik bir adım Panda anlaşması, iki ülke arasında çözülemeyen ekonomik sorunlara rağmen olumlu bir işaret olarak batı basınına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/yolsuzlukla-suclanan-eski-ab-yuksek-temsilcisi-mogherini-gorevinden-istifa-etti-1101566120.html

fransa

çin

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, fransa, çin, ukrayna, xi jinping, panda, ticaret, hayvanat bahçesi