Panda anlaşması: Çin ve Fransa 10 yıllığına anlaştı
Panda anlaşması: Çin ve Fransa 10 yıllığına anlaştı
Çin, Fransa ile panda iş birliğini 10 yıl daha uzatarak 2027’de Beauval Hayvanat Bahçesi’ne yeni bir panda çifti göndereceğini açıkladı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/08/1043980485_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_f1444976d093ec22af9d4f8726cfae74.jpg
Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği, Fransa ile yürütülen panda koruma iş birliğinin 10 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, yeni panda çiftinin 2027'de Beauval Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceği belirtildi. Fransa'nın önceki pandaları Huan Huan ve Yuan Zi geçen yıl Çin'e dönmüş, onların büyüyen yavruları Huan Lili ve Yuan Dudu Fransa'da kalmıştı. Bu yeni anlaşmanın, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.Macron–Şi zirvesi: Kültür ve çevre vurgusu Emmanuel Macron, üç günlük ziyaretinin son gününde Chengdu'da Şi Cinping ile bir araya geldi. Macron Çin'den Fransa'ya daha fazla yatırım yapılması gerektiğini, iki ülke arasındaki ticari dengesizliğin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.Sembolik bir adım Panda anlaşması, iki ülke arasında çözülemeyen ekonomik sorunlara rağmen olumlu bir işaret olarak batı basınına yansıdı.
Panda anlaşması: Çin ve Fransa 10 yıllığına anlaştı
Çin, Fransa ile panda iş birliğini 10 yıl daha uzatarak 2027’de Beauval Hayvanat Bahçesi’ne yeni bir panda çifti göndereceğini açıkladı.
Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği, Fransa ile yürütülen panda koruma iş birliğinin 10 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, yeni panda çiftinin 2027’de Beauval Hayvanat Bahçesi’ne gönderileceği belirtildi.
Fransa’nın önceki pandaları Huan Huan ve Yuan Zi geçen yıl Çin’e dönmüş, onların büyüyen yavruları Huan Lili ve Yuan Dudu Fransa’da kalmıştı. Bu yeni anlaşmanın, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.
Macron–Şi zirvesi: Kültür ve çevre vurgusu
Emmanuel Macron, üç günlük ziyaretinin son gününde Chengdu’da Şi Cinping ile bir araya geldi. Macron Çin’den Fransa’ya daha fazla yatırım yapılması gerektiğini, iki ülke arasındaki ticari dengesizliğin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.
Panda anlaşması, iki ülke arasında çözülemeyen ekonomik sorunlara rağmen olumlu bir işaret olarak batı basınına yansıdı.