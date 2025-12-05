Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/panda-anlasmasi-cin-ve-fransa-10-yilligina-anlasti-1101568980.html
Panda anlaşması: Çin ve Fransa 10 yıllığına anlaştı
Panda anlaşması: Çin ve Fransa 10 yıllığına anlaştı
Sputnik Türkiye
Çin, Fransa ile panda iş birliğini 10 yıl daha uzatarak 2027’de Beauval Hayvanat Bahçesi’ne yeni bir panda çifti göndereceğini açıkladı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T13:37+0300
2025-12-05T13:37+0300
dünya
emmanuel macron
fransa
çin
ukrayna
xi jinping
panda
ticaret
hayvanat bahçesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/08/1043980485_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_f1444976d093ec22af9d4f8726cfae74.jpg
Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği, Fransa ile yürütülen panda koruma iş birliğinin 10 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, yeni panda çiftinin 2027’de Beauval Hayvanat Bahçesi’ne gönderileceği belirtildi. Fransa’nın önceki pandaları Huan Huan ve Yuan Zi geçen yıl Çin’e dönmüş, onların büyüyen yavruları Huan Lili ve Yuan Dudu Fransa’da kalmıştı. Bu yeni anlaşmanın, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.Macron–Şi zirvesi: Kültür ve çevre vurgusu Emmanuel Macron, üç günlük ziyaretinin son gününde Chengdu’da Şi Cinping ile bir araya geldi. Macron Çin’den Fransa’ya daha fazla yatırım yapılması gerektiğini, iki ülke arasındaki ticari dengesizliğin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.Sembolik bir adım Panda anlaşması, iki ülke arasında çözülemeyen ekonomik sorunlara rağmen olumlu bir işaret olarak batı basınına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/yolsuzlukla-suclanan-eski-ab-yuksek-temsilcisi-mogherini-gorevinden-istifa-etti-1101566120.html
fransa
çin
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/08/1043980485_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_a2e898d32aba1ff28fecf4dcddc1a0ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, fransa, çin, ukrayna, xi jinping, panda, ticaret, hayvanat bahçesi
emmanuel macron, fransa, çin, ukrayna, xi jinping, panda, ticaret, hayvanat bahçesi

Panda anlaşması: Çin ve Fransa 10 yıllığına anlaştı

13:37 05.12.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya- Hayvanat bahçesi- Panda
Rusya- Hayvanat bahçesi- Panda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Çin, Fransa ile panda iş birliğini 10 yıl daha uzatarak 2027’de Beauval Hayvanat Bahçesi’ne yeni bir panda çifti göndereceğini açıkladı.
Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği, Fransa ile yürütülen panda koruma iş birliğinin 10 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, yeni panda çiftinin 2027’de Beauval Hayvanat Bahçesi’ne gönderileceği belirtildi.
Fransa’nın önceki pandaları Huan Huan ve Yuan Zi geçen yıl Çin’e dönmüş, onların büyüyen yavruları Huan Lili ve Yuan Dudu Fransa’da kalmıştı. Bu yeni anlaşmanın, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Macron–Şi zirvesi: Kültür ve çevre vurgusu

Emmanuel Macron, üç günlük ziyaretinin son gününde Chengdu’da Şi Cinping ile bir araya geldi. Macron Çin’den Fransa’ya daha fazla yatırım yapılması gerektiğini, iki ülke arasındaki ticari dengesizliğin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Sembolik bir adım

Panda anlaşması, iki ülke arasında çözülemeyen ekonomik sorunlara rağmen olumlu bir işaret olarak batı basınına yansıdı.
Federica Mogherini - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
DÜNYA
Yolsuzlukla suçlanan eski AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, görevinden istifa etti
10:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала