Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 800 milyon: 200 liradan başlayan biletler bugün satışta

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde verilecek ikramiyeleri açıkladı. Bu yıl en büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. İkramiyenin tamamı... 09.11.2025, Sputnik Türkiye

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yılın çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon lira olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Geçen yılda olduğu gibi büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili şekilde verilecek.Yılbaşı özel biletleri, 9 Kasım’dan itibaren Milli Piyango bayilerinde ve resmi online platformlarda satışa çıkıyor.Milli piyango biletleri ne kadar?Bu yıl çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL ve tam bilet 800 TL olarak satışa sunulacak. Biletler sabit ve gezici Milli Piyango bayilerinden; ayrıca www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango Online uygulamasından ve Misli, Nesine, Bilyoner, Hipodrom.com, Bi’talih, Atyarışı.com ile Altılıganyan.com platformlarından satın alabilecek.

2025

