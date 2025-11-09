https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/milli-piyango-yilbasi-ikramiyesi-800-milyon-200-liradan-baslayan-biletler-bugun-satista-1100840846.html
Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 800 milyon: 200 liradan başlayan biletler bugün satışta
Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 800 milyon: 200 liradan başlayan biletler bugün satışta
Sputnik Türkiye
Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde verilecek ikramiyeleri açıkladı. Bu yıl en büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. İkramiyenin tamamı... 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T10:33+0300
2025-11-09T10:33+0300
2025-11-09T10:33+0300
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/01/1065270836_0:0:785:442_1920x0_80_0_0_dbfc76254ba55854a3fa05da761514d0.jpg
Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yılın çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon lira olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Geçen yılda olduğu gibi büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili şekilde verilecek.Yılbaşı özel biletleri, 9 Kasım’dan itibaren Milli Piyango bayilerinde ve resmi online platformlarda satışa çıkıyor.Milli piyango biletleri ne kadar?Bu yıl çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL ve tam bilet 800 TL olarak satışa sunulacak. Biletler sabit ve gezici Milli Piyango bayilerinden; ayrıca www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango Online uygulamasından ve Misli, Nesine, Bilyoner, Hipodrom.com, Bi’talih, Atyarışı.com ile Altılıganyan.com platformlarından satın alabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/sicakliklar-20-dereceyi-geciyor-iki-bolgede-yagis-bekleniyor-1100838250.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/01/1065270836_98:0:687:442_1920x0_80_0_0_250dfd99495e7466df50c04f40b092a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli piyango, yılbaşı özel çekilişi, büyük ikramiye, 800 milyon tl ikramiye, dağıtım garantili ikramiye, yılbaşı çekilişi 2025, milli piyango bilet fiyatları, tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet, milli piyango online bilet, yılbaşı ikramiye ne kadar, toplam ikramiye tutarı, yılbaşı bileti satış tarihi, büyük ikramiye nasıl bölüşülüyor, milli piyango sonuçları, mpi̇ yılbaşı çekilişi
milli piyango, yılbaşı özel çekilişi, büyük ikramiye, 800 milyon tl ikramiye, dağıtım garantili ikramiye, yılbaşı çekilişi 2025, milli piyango bilet fiyatları, tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet, milli piyango online bilet, yılbaşı ikramiye ne kadar, toplam ikramiye tutarı, yılbaşı bileti satış tarihi, büyük ikramiye nasıl bölüşülüyor, milli piyango sonuçları, mpi̇ yılbaşı çekilişi
Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 800 milyon: 200 liradan başlayan biletler bugün satışta
Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde verilecek ikramiyeleri açıkladı. Bu yıl en büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. İkramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak.
Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yılın çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon lira olarak belirlendi.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Geçen yılda olduğu gibi büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili şekilde verilecek.
Yılbaşı özel biletleri, 9 Kasım’dan itibaren Milli Piyango bayilerinde ve resmi online platformlarda satışa çıkıyor.
Milli piyango biletleri ne kadar?
Bu yıl çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL ve tam bilet 800 TL olarak satışa sunulacak.
Biletler sabit ve gezici Milli Piyango bayilerinden; ayrıca www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango Online uygulamasından ve Misli, Nesine, Bilyoner, Hipodrom.com, Bi’talih, Atyarışı.com ile Altılıganyan.com platformlarından satın alabilecek.