Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/iski-pendikte-su-borusunu-kasten-kesen-firma-calisaniyla-ilgili-yasal-surec-baslatti-1101790786.html
İSKİ, Pendik'te su borusunu kasten kesen firma çalışanıyla ilgili yasal süreç başlattı
İSKİ, Pendik'te su borusunu kasten kesen firma çalışanıyla ilgili yasal süreç başlattı
Sputnik Türkiye
Pendik'te su borusunu kasten kesip daha sonra oluşan arızayla ilgilenen yüklenici firma çalışanı hakkında İSKİ tarafından yasal süreç başlatıldı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T00:53+0300
2025-12-15T00:54+0300
türki̇ye
pendik
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_e6d6a5dba5380af7781e24d626f6f719.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı basın yayın organları ve sosyal medyada bir İSKİ çalışanının su borusunu kasten kestiği ve ardından oluşan arızayı gidermek üzere yeniden olay yerine geldiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İdare tarafından konuya ilişkin inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "İncelemeler neticesinde, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin İSKİ bünyesinde görev yapan alt yüklenici firma çalışanı olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişi hakkında derhal yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde meydana geşlen olayla ilgili görüntüler sosyal medyada yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/trafik-sigortasinda-yeni-donem-basliyor-iyi-surucu-odullendirilecek-1101784741.html
türki̇ye
pendik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_3ac8b48c99d214bea2ab7a3a65587274.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pendik, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
pendik, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

İSKİ, Pendik'te su borusunu kasten kesen firma çalışanıyla ilgili yasal süreç başlattı

00:53 15.12.2025 (güncellendi: 00:54 15.12.2025)
© Elif Küçüksu, çeşme, ev çeşme, musluk
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
© Elif Küçük
Abone ol
Pendik'te su borusunu kasten kesip daha sonra oluşan arızayla ilgilenen yüklenici firma çalışanı hakkında İSKİ tarafından yasal süreç başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı basın yayın organları ve sosyal medyada bir İSKİ çalışanının su borusunu kasten kestiği ve ardından oluşan arızayı gidermek üzere yeniden olay yerine geldiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
İdare tarafından konuya ilişkin inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "İncelemeler neticesinde, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin İSKİ bünyesinde görev yapan alt yüklenici firma çalışanı olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişi hakkında derhal yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde meydana geşlen olayla ilgili görüntüler sosyal medyada yer almıştı.
Hava kirliliğine maruz kaldıktan sonra değişen beyin ağı bağlantısını ortaya koymak için yapılan ilk kontrollü deneyde, trafik kirliliğine maruz kalan insanların 2 saat kadar kısa bir süre içinde beyin fonksiyonlarında azalma belirtileri görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
TÜRKİYE
Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: İyi sürücü ödüllendirilecek
Dün, 13:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала