İSKİ, Pendik'te su borusunu kasten kesen firma çalışanıyla ilgili yasal süreç başlattı
Sputnik Türkiye
Pendik'te su borusunu kasten kesip daha sonra oluşan arızayla ilgilenen yüklenici firma çalışanı hakkında İSKİ tarafından yasal süreç başlatıldı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı basın yayın organları ve sosyal medyada bir İSKİ çalışanının su borusunu kasten kestiği ve ardından oluşan arızayı gidermek üzere yeniden olay yerine geldiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İdare tarafından konuya ilişkin inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "İncelemeler neticesinde, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin İSKİ bünyesinde görev yapan alt yüklenici firma çalışanı olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişi hakkında derhal yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde meydana geşlen olayla ilgili görüntüler sosyal medyada yer almıştı.
