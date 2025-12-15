https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/iski-pendikte-su-borusunu-kasten-kesen-firma-calisaniyla-ilgili-yasal-surec-baslatti-1101790786.html

İSKİ, Pendik'te su borusunu kasten kesen firma çalışanıyla ilgili yasal süreç başlattı

İSKİ, Pendik'te su borusunu kasten kesen firma çalışanıyla ilgili yasal süreç başlattı

Sputnik Türkiye

Pendik'te su borusunu kasten kesip daha sonra oluşan arızayla ilgilenen yüklenici firma çalışanı hakkında İSKİ tarafından yasal süreç başlatıldı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-15T00:53+0300

2025-12-15T00:53+0300

2025-12-15T00:54+0300

türki̇ye

pendik

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_e6d6a5dba5380af7781e24d626f6f719.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı basın yayın organları ve sosyal medyada bir İSKİ çalışanının su borusunu kasten kestiği ve ardından oluşan arızayı gidermek üzere yeniden olay yerine geldiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İdare tarafından konuya ilişkin inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "İncelemeler neticesinde, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin İSKİ bünyesinde görev yapan alt yüklenici firma çalışanı olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişi hakkında derhal yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde meydana geşlen olayla ilgili görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/trafik-sigortasinda-yeni-donem-basliyor-iyi-surucu-odullendirilecek-1101784741.html

türki̇ye

pendik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pendik, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)