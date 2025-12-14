https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/trafik-sigortasinda-yeni-donem-basliyor-iyi-surucu-odullendirilecek-1101784741.html
Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: İyi sürücü ödüllendirilecek
1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek yeni trafik sigortası düzenlemesiyle, hasarsızlık indirimi artık araca değil sürücüye bağlanacak. Yıllardır kazasız araç kullanan sürücüler ikinci araçta da indirimli prim ödeyebilecek. Uygulamayla iyi sürücü korunacak, kötü sürücünün avantajı sona erecek.
Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyona yaklaşırken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayınladığı yeni trafik sigortası genelgesi 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giriyor.
Trafik sigortasında prim tarifeleri değişiyor
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenleme ile trafik sigortasında prim tarifeleri ve basamak sistemi baştan aşağı yenileniyor.
Hasarsız sürücü yeni araç alınca nasıl olacak?
Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin hasarsızlık basamağı, kullandıkları araca değil sürücünün kendisine bağlı olacak. Buna göre, yıllardır 8’inci basamakta bulunan hasarsız bir sürücü, yeni bir araç alsa dahi aynı basamaktan işlem görecek. Aynı şekilde sürekli kaza yapan ve 0 veya 1’inci basamakta bulunan kötü sürücüler de yeni araçlarında avantaj elde edemeyecek.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sektör temsilcileri, mevcut sistemde uzun süredir eleştirilen adaletsizliğin ortadan kaldırıldığını vurguladı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, düzenlemenin iyi sürücüleri koruyacağını belirterek “İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücü bugün yaklaşık 7 bin 500 lira prim ödüyor. Ancak ikinci bir araç aldığında 4’üncü basamaktan işlem görerek 15 bin lirayı aşan primle karşılaşıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler ikinci araçlarında düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Artık bu adaletsizlik sona erdi” dedi. Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının iyi sürücü olduğunu, yeni sistemle amaçlarının hasarsız sürücüleri finansal olarak da ödüllendirmek olduğunu ifade etti.