https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/trafik-sigortasinda-yeni-donem-basliyor-iyi-surucu-odullendirilecek-1101784741.html

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: İyi sürücü ödüllendirilecek

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: İyi sürücü ödüllendirilecek

Sputnik Türkiye

1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek yeni trafik sigortası düzenlemesiyle, hasarsızlık indirimi artık araca değil sürücüye bağlanacak. Yıllardır kazasız... 14.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-14T13:43+0300

2025-12-14T13:43+0300

2025-12-14T13:43+0300

türki̇ye

sürücü

trafik sigortası

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/02/1066469466_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4f38d3f76248d23efc25144e9e52e330.jpg

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyona yaklaşırken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayınladığı yeni trafik sigortası genelgesi 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giriyor.Trafik sigortasında prim tarifeleri değişiyorMilyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenleme ile trafik sigortasında prim tarifeleri ve basamak sistemi baştan aşağı yenileniyor. Hasarsız sürücü yeni araç alınca nasıl olacak?Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin hasarsızlık basamağı, kullandıkları araca değil sürücünün kendisine bağlı olacak. Buna göre, yıllardır 8’inci basamakta bulunan hasarsız bir sürücü, yeni bir araç alsa dahi aynı basamaktan işlem görecek. Aynı şekilde sürekli kaza yapan ve 0 veya 1’inci basamakta bulunan kötü sürücüler de yeni araçlarında avantaj elde edemeyecek.'Adaletsizlik sona erdi'Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sektör temsilcileri, mevcut sistemde uzun süredir eleştirilen adaletsizliğin ortadan kaldırıldığını vurguladı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, düzenlemenin iyi sürücüleri koruyacağını belirterek “İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücü bugün yaklaşık 7 bin 500 lira prim ödüyor. Ancak ikinci bir araç aldığında 4’üncü basamaktan işlem görerek 15 bin lirayı aşan primle karşılaşıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler ikinci araçlarında düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Artık bu adaletsizlik sona erdi” dedi. Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının iyi sürücü olduğunu, yeni sistemle amaçlarının hasarsız sürücüleri finansal olarak da ödüllendirmek olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/elektrikli-scooter-kullananlar-dikkat-zorunlu-trafik-sigortasi-geliyor-1096695935.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sürücü, trafik sigortası, ceza