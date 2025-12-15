Güney Kore'de savcı raporu: 'Yoon, sıkıyönetim hazırlıklarına bir yıl önceden başladı'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/guney-korede-savci-raporu-yoon-sikiyonetim-hazirliklarina-bir-yil-onceden-basladi-1101802541.html
Güney Kore’de özel savcılar, eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol’ün Aralık 2024’teki sıkıyönetim ilanı için hazırlıklara Ekim 2023 civarında başladığını, ilanı... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
Güney Kore'de özel savcılar, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetim için hazırlıklara yaklaşık bir yıl önceden başladığını bildirdi. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, 238 kişiden oluşan özel savcı ekibi, sıkıyönetim sürecine ilişkin yürütülen 6 aylık soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Savcıların açıklamasında, Yoon'un Mayıs 2022'de göreve gelmesinin ardından , çevresindeki isimlerle sık sık 'olağanüstü hal yetkileri' hakkında konuştuğu tespit edildiği aktarıldı. Yoon ve yakın ekibinin, Ekim 2023'te sıkıyönetim ilanına yönelik somut hazırlıklara başladığı, bu süreçte ordu içindeki üst düzey komuta kademelerine soruşturma kapsamındaki bazı isimlerin atandığı belirtildi.
Kuzey Kore'yi kışkırtmaya çalıştı
Savcılar, sıkıyönetimin ilan edildiği 3 Aralık 2024 tarihinin, ABD'de hükümet değişim sürecine denk geldiğine dikkat çekerek, bu tarihin ABD'nin olası müdahalesinden kaçınmak amacıyla özellikle seçildiğini değerlendirdi.
Ayrıca eski başkanın sıkıyönetimi haklı göstermek için Kuzey Kore'ye insansız hava araçları gönderilmesini, Kuzey Kore yönetiminin buna misilleme yapmasını beklediği, ancak bu planın başarısız olduğu ifade edildi.
Soruşturma sonucunda, Yoon’un yanı sıra eski Başbakan Han Duck-soo dahil 24 kişi hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi. Öte yandan, Yoon’un eşi Kim Keon Hee’nin sıkıyönetim planıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadığı belirtildi.
Güney Kore Savunma Bakanlığı da sıkıyönetim sürecine ilişkin olarak ordu bünyesinde yeni bir soruşturma ekibinin göreve başladığını açıkladı.