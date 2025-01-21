https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/guney-korede-devlet-baskanligi-gorevinden-uzaklastirilan-yoon-azil-davasinin-durusmasinda-konustu-1092906776.html
Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon, azil davasının duruşmasında konuştu
Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon, azil davasının duruşmasında konuştu
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T15:59+0300
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2025-01-21T15:59+0300
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Güney Kore'de 3 Aralık'taki 6 saatlik sıkıyönetim ilanının ardından devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Yoon Suk Yeol'un, kendi azil davasına katıldığı bildirildi. 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon, kendi azil davasına katılan ilk devlet başkanı oldu. Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'un güneyinde bulunan Uiwang'daki Seul Gözaltı Merkezi'nden mahkemeye katılan Yoon, 'bugün ilk kez katıldığını, o yüzden kısa bir konuşma yapacağını' belirterek şu sözleri söyledi:Sıkıyönetim birliklerinden milletvekillerini meclisten zorla çıkarmasını emrettiğine ilişkin suçlamaları reddeden Yoon, "(Meclis'teki oylama) Engelleyebileceğin ya da erteleyebileceğin bir şey değil" dedi. Seçimlere karıştığı iddialarına, "şüpheler nedeniyle seçim komisyonuna bilgisayar sunucularını incaleme talimatı verdim" dedi.Yoon, 'ayaklanma başlattığı ve sıkıyönetim ilan ederek yetkisini kötüye kullandığı' suçlamalarıyla ilgili açılan soruşturma devam ederken 14 Aralık'ta Ulusal Meclis tarafından görevden azledildi. Anayasa Mahkemesi, 14 Aralık'tan itibaren Yoon'u görevden alma ya da almama kararını 180 gün içinde sonuca bağlamalı. Eğer görevden alınırsa, ülke 60 gün içinde seçime gidecek.Yoon destekçileri, mahkemenin dışında 'Azil geçersizdir' pankartlarıyla başkana desteklerini göstermek için toplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/guney-korede-devlet-baskanligi-gorevinden-uzaklastirilmisti-yoon-hakkinda-tutuklama-karari-1092828511.html
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asya, asya & pasifik, güney kore, güney kore devlet başkanlığı, yoon suk-yeol, mahkeme, azil
Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon, azil davasının duruşmasında konuştu
Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon Suk Yeol'un katıldığı Anayasa Mahkemesindeki azil davasının duruşması başladı.
Güney Kore'de 3 Aralık'taki 6 saatlik sıkıyönetim ilanının ardından devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Yoon Suk Yeol'un, kendi azil davasına katıldığı bildirildi. 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon, kendi azil davasına katılan ilk devlet başkanı oldu.
Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'un güneyinde bulunan Uiwang'daki Seul Gözaltı Merkezi'nden mahkemeye katılan Yoon, 'bugün ilk kez katıldığını, o yüzden kısa bir konuşma yapacağını' belirterek şu sözleri söyledi:
Reşit olduğum günden bu yana, özellikle kamu hizmetindeyken, liberal demokrasiye olan inancım tam olarak bu güne kadar devam etti. Anayasa Mahkemesi, Anayasayı savunmak için var olan bir kurum olduğundan, yargıçlardan beni çeşitli açılardan olumlu değerlendirmelerini rica ediyorum.
Sıkıyönetim birliklerinden milletvekillerini meclisten zorla çıkarmasını emrettiğine ilişkin suçlamaları reddeden Yoon, "(Meclis'teki oylama) Engelleyebileceğin ya da erteleyebileceğin bir şey değil" dedi. Seçimlere karıştığı iddialarına, "şüpheler nedeniyle seçim komisyonuna bilgisayar sunucularını incaleme talimatı verdim" dedi.
Yoon, 'ayaklanma başlattığı ve sıkıyönetim ilan ederek yetkisini kötüye kullandığı' suçlamalarıyla ilgili açılan soruşturma devam ederken 14 Aralık'ta Ulusal Meclis tarafından görevden azledildi. Anayasa Mahkemesi, 14 Aralık'tan itibaren Yoon'u görevden alma ya da almama kararını 180 gün içinde sonuca bağlamalı. Eğer görevden alınırsa, ülke 60 gün içinde seçime gidecek.
Yoon destekçileri, mahkemenin dışında 'Azil geçersizdir' pankartlarıyla başkana desteklerini göstermek için toplandı.