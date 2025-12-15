https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/gulsah-durbaya-veda-ozgur-ozel-6-ayda-bir-tabut-bayrakliyoruz-diyerek-gozyasi-doktu--1101806919.html

Gülşah Durbay'a veda: Özgür Özel '6 ayda bir tabut bayraklıyoruz' diyerek gözyaşı döktü

Gülşah Durbay'a veda: Özgür Özel '6 ayda bir tabut bayraklıyoruz' diyerek gözyaşı döktü

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor. Belediyede düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor. 37 yaşındaki Durbay için belediyede düzenlenen törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bitmedi bu hikayeler. Bir yerde dursun artık. Yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar iki oy verdi birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdiler. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Gülşah'ın hatırasının önünde saygıya eğiliyorum" diye konuştu.İyi ki geçtin bu memleketten diyerek veda ettiTörende Durbay'ın yakın arkadaşı olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, "Senin kardeşin olmak benim için bir ayrıcalıktı. Asla unutulmayacaksın, iyi ki geçtin bu memleketten, iyi ki ışık saçtın hayatlarımıza. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın gülüm. Huzurla uyu." dedi.Gözyaşlarını tutamadı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı konuşmada 6 ay önce hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i hatırlatarak, "Daha 6 ay önce kardeşimi Ferdi Zeyrek'i, Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Gülşah çok iyi CHP'li bir ailenin hepimizden daha çok CHP'li bir evladı. 2014 yılında Gülşah Saruhanlı'da Gençlik Kolları Başkanıydı, yine koşuyordu. 2014'te ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım. Sabahtan Saruhanlı'da koşar öğleden sonra benimle birlikte koşardı. Bir sürü görev yaptı bu parti için. Seçim kaybettiğimizde derdi ki çünkü bir hikayemiz yoktu. Bu seçimde dedim ki bu sefer hikayemiz var mı? Elbette dedi Genel Başkanımızın memleketini kazanacağız' dedi. Çok acıklı hikaye yazdık demiş. Ağzından en son çıkan sözler bu. Bitmedi bu hikayeler. Bir yerde dursun artık. Yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar iki oy verdi birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdiler. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Gülşah'ın hatırasının önünde saygıya eğiliyorum. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun Hepiniz hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız." şeklinde konuşurken yine gözyaşlarını tutamadı.

