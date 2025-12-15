Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesi ortaya çıktı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/gullunun-kizinin-arkadasi-sultan-nur-ulunun-ifadesi-ortaya-cikti-1101818478.html
26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen sesi Güllü'nün ölümü gündem olmuştu.O gece Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter’le aynı odada bulunan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesi ortaya çıktı. Halk Tv'nin haberine göre; Ulu, birlikte yemek yediklerini, ardından Güllü’nün duşa girdiğini, bu sırada Tuğyan Ülkem Gülter’in telefonla görüştüğünü söyledi.'Oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler'Tuğyan Ülkem Gülter'le yaşadıkları süreci aktaran Sultan Nur Ulu ifadesinde şunları söyledi:'Ben düşüş anını gördüm'Ulu, ''Ben o sırada aynada flash açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan'la annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarından dinletilen diyaloglardır. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül Anne’nin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm. Gül Anne’nin düştüğü sırada 'hadi görüşürüz' 'bay bay' şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum. Daha sonra Tuğyan 'koş' şeklinde bağırarak ağladı gibi yaptı. Bende onun peşinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çıkıp atıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim'' dedi.'Eşcinsel bir ilişkinin varlığını o gün öğrendim'Hakimlikteki ifadesinde cinayet planı yapmadıklarını belirten Sultan Nur Ulu şöyle konuştu:
'Oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler'
Tuğyan Ülkem Gülter'le yaşadıkları süreci aktaran Sultan Nur Ulu ifadesinde şunları söyledi:
Biz film izlerken Tuğyan telefonla konuşmak için odasına gidip geliyordu. Tuğyan, Kervan'la konuşmak için içeriye gidiyordu. Kervan, Tuğyan’ın sevgilisidir. Ancak ikisinin imam nikâhı da vardır. Gül Anne Tuğyan’ın telefonla konuşmak için içeriye gidip gelmesinden rahatsız olmasından dolayı filmi kapattık. Filmi kapattıktan sonra beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdik. Bu sırada Tuğyan’da yanımızdaydı. Ama önce hangimizin geldiğini şu an net olarak hatırlamıyorum. Biz sonra Tuğyan'la odaya geçtik. Benim oda da olduğum sırada Tuğyan’la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim oda da olduğum sırada Tuğyan’la geri odaya geldi. Açık olan müzikle ikimiz dans ediyorduk. Bir anda sonra Tuğyan, 'malkata' isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açıktan kısa bir süre sonra Gül Anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizle oynamaya başladı. Bana malkatayı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. (Yüzündeki dikişlerin olduğu izlerden dolayı dikiş izlerinin olduğu anlaşıldı) Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odamın kapısının olduğu tarafa oynuyorduk. Daha sonra Gül Anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan’la yatağın arasından geçti.
Ulu, ''Ben o sırada aynada flash açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan'la annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarından dinletilen diyaloglardır. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül Anne’nin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm. Gül Anne’nin düştüğü sırada 'hadi görüşürüz' 'bay bay' şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum. Daha sonra Tuğyan 'koş' şeklinde bağırarak ağladı gibi yaptı. Bende onun peşinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çıkıp atıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim'' dedi.
'Eşcinsel bir ilişkinin varlığını o gün öğrendim'
Hakimlikteki ifadesinde cinayet planı yapmadıklarını belirten Sultan Nur Ulu şöyle konuştu:
Tuğyan’la hiçbir zaman Güllü’yü öldürmek için plan yapmadık. Tuğyan’ın Güllü’yü öldürmek için plan yaptığına şahit olmadım. Tuğyan’ın annesini öldürmesinin nedeninin küçüklüğünden bu yana gelen kırgınlıklar ve annesi Güllü’nün hayatında olduğunu düşünüyor. Benim bunları bilme nedenim de Tuğyan’ın bana bunları olaydan sonra anlatmasıdır. Ayrıca ben Tuğyan’ın geçmişte narkotik bağımlılığının olması, eşcinsel ilişkisinin olması gibi şeyleri de. Eşcinsel bir ilişkinin varlığını o gün öğrendim. Ben Tuğyan’ın uyuşturucu kullandığını hiç görmedim. Ancak çok eskiden kullandığını duymuştum. Annesi Güllü ve Tuğyan arasında uyuşturucu, para veya sevgilisi Kervan’dan kaynaklı büyük bir tartışmaya hiç bir zaman şahit olmadım. Bunun sebebi benden kaynaklıdır. Ben ikisi arasında bir tartışma çıksaydı ben bu ortamda bulunmazdım. Tuğyan da bu durumu bildiği için hiç böyle bir şey yaşanmadı. Tuğyan’ın annesinin öldürülmesine ilişkin bütün bildiklerim bundan ibarettir.