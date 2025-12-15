Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesi ortaya çıktı

Biz film izlerken Tuğyan telefonla konuşmak için odasına gidip geliyordu. Tuğyan, Kervan'la konuşmak için içeriye gidiyordu. Kervan, Tuğyan’ın sevgilisidir. Ancak ikisinin imam nikâhı da vardır. Gül Anne Tuğyan’ın telefonla konuşmak için içeriye gidip gelmesinden rahatsız olmasından dolayı filmi kapattık. Filmi kapattıktan sonra beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdik. Bu sırada Tuğyan’da yanımızdaydı. Ama önce hangimizin geldiğini şu an net olarak hatırlamıyorum. Biz sonra Tuğyan'la odaya geçtik. Benim oda da olduğum sırada Tuğyan’la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim oda da olduğum sırada Tuğyan’la geri odaya geldi. Açık olan müzikle ikimiz dans ediyorduk. Bir anda sonra Tuğyan, 'malkata' isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açıktan kısa bir süre sonra Gül Anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizle oynamaya başladı. Bana malkatayı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. (Yüzündeki dikişlerin olduğu izlerden dolayı dikiş izlerinin olduğu anlaşıldı) Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odamın kapısının olduğu tarafa oynuyorduk. Daha sonra Gül Anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan’la yatağın arasından geçti.