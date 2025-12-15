https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/gram-altin-zirveyi-zorluyor-kapalicarsida-6-bin-tl-1101794651.html

Gram altın zirveyi zorluyor: Kapalıçarşı’da 6 bin TL

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları yeni haftaya rekor seviyeleri zorlayarak başladı. Gram altın 5 bin 964 lira ile yeni haftaya girerken, Kapalıçarşı’da gram altın 6 bin TL. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-15T09:52+0300

Küresel piyasalarda geçen hafta yüzde 2,40 prim yapan ve 4.300 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya da yükselişle başlıyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatı 4.328 dolara yakın seyrediyor.Altın fiyatları 15 AralıkGram altın rekora yaklaştıCuma günü işlemlerinde ons fiyatı 4.353 dolara kadar yükselerek rekor seviyeye yaklaşmıştı. Ardından gelen sınırlı kâr satışları ile fiyatlarda gün içi gerileme gözlemlenmişti.Ons fiyatındaki hareketlilik gram altına da yansıdı. Cuma günü işlemlerinde gram altın fiyatı 5.975 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini test etmişti.Spot piyasada 15 Aralık 2025 gram altın fiyatı ise TSİ 06:00 itibarıyla 5.938 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 6.000 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.770 TL’yi gördü.Gözler ABD verisindeAltın fiyatlarını etkileyebilecek gelişmelere bakıldığında bu hafta ABD’de açıklanacak 3 kritik veri öne çıkıyor. Salı günü kasım ayı tarım dışı istihdam, perşembe günü kasım enflasyon ve cuma günü de ekim ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi verileri dikkatle takip edilecek.Her 3 veri de ABD Merkez Bankasının para politikasını doğrudan ilgilendiriyor. Beklentiler paralelinde ya da daha düşük gelebilecek enflasyon göstergeleri ve güçlü istihdam verilerinin, “daha güvercin FED” öngörülerini öne çıkarabileceği ve kıymetli metallere destek olabileceği ifade ediliyor.Altında beklenti ne yönde?Ons ve gram altın zirve seviyeye yakın görünümünü korurken Türkiye gazetesine konuşan Ekonomist Tuncay Turşucu, ons fiyatında 4.320 doların kritik bir direnç olduğunu ve bu direncin kalıcı bir şekilde aşılması halinde 4.565 dolar direncine doğru ivmelenme isteğinin artabileceğini aktarıyor. Tuncay Turşucu, ons fiyatında 4.082 dolar desteğine doğru gerilemeler yaşanması durumunda ise, bunun alım fırsatı sunabileceğini ifade etti.

