Altında yeni rekor: 21 Ekim'de bu yana ilk kez o seviyeyi geçti

Ons altın 21 Ekim'den bu yana ilk kez 4 bin 300 doları geçti. Gram altın ise 5 bin 908.8 lira ile yeniden zirve yaptı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

FED'in faiz indiriminin devam edeceği sinyalinin ardından yukarı yönlü harekete geçen ons altın 21 Ekim'den bu yana ilk kez 4 bin 300 dolar seviyesini aştı.Hafta başından bu yana değer kazanıyorOns altın yüzde 0,87 oranında artışla 4313 dolara kadar çıktı. Altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,6 değer kazandı. Yıl başından bu yana artış yüzde 64'ü aştı.Gram altında rekorGram altın da 5 bin 908,8 TL’den yeni zirvesini gördü. Gram altın gün içi işlemlerde yüzde 1'e yakın yükseldi.

