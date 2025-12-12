https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/altinda-yeni-rekor-21-ekimde-bu-yana-ilk-kez-o-seviyeyi-gecti-1101744765.html
Altında yeni rekor: 21 Ekim'de bu yana ilk kez o seviyeyi geçti
Altında yeni rekor: 21 Ekim'de bu yana ilk kez o seviyeyi geçti
Sputnik Türkiye
Ons altın 21 Ekim'den bu yana ilk kez 4 bin 300 doları geçti. Gram altın ise 5 bin 908.8 lira ile yeniden zirve yaptı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T13:11+0300
2025-12-12T13:11+0300
2025-12-12T13:11+0300
ekonomi̇
fed
altın
ons altın
gram altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg
FED'in faiz indiriminin devam edeceği sinyalinin ardından yukarı yönlü harekete geçen ons altın 21 Ekim'den bu yana ilk kez 4 bin 300 dolar seviyesini aştı.Hafta başından bu yana değer kazanıyorOns altın yüzde 0,87 oranında artışla 4313 dolara kadar çıktı. Altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,6 değer kazandı. Yıl başından bu yana artış yüzde 64'ü aştı.Gram altında rekorGram altın da 5 bin 908,8 TL’den yeni zirvesini gördü. Gram altın gün içi işlemlerde yüzde 1'e yakın yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/altinda-yeni-rekor-sinyalleri-gram-altin-9-bin-lirayi-gorecek-mi-1101675217.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_139:0:2351:1659_1920x0_80_0_0_3ad876947948eb7e22ee6fa42cade231.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fed, altın, ons altın, gram altın
fed, altın, ons altın, gram altın
Altında yeni rekor: 21 Ekim'de bu yana ilk kez o seviyeyi geçti
Ons altın 21 Ekim'den bu yana ilk kez 4 bin 300 doları geçti. Gram altın ise 5 bin 908.8 lira ile yeniden zirve yaptı.
FED'in faiz indiriminin devam edeceği sinyalinin ardından yukarı yönlü harekete geçen ons altın 21 Ekim'den bu yana ilk kez 4 bin 300 dolar seviyesini aştı.
Hafta başından bu yana değer kazanıyor
Ons altın yüzde 0,87 oranında artışla 4313 dolara kadar çıktı. Altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,6 değer kazandı. Yıl başından bu yana artış yüzde 64'ü aştı.
Gram altın da 5 bin 908,8 TL’den yeni zirvesini gördü. Gram altın gün içi işlemlerde yüzde 1'e yakın yükseldi.