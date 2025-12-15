Türkiye
Fenerbahçe gol kralı için temasa geçti: Hocasının kararı bekleniyor
Fenerbahçe gol kralı için temasa geçti: Hocasının kararı bekleniyor
Ocak transfer dönemi öncesi golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, rotasını Alexander Sörloth’a çevirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de daha önce... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hızla ilerleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.İspanya'da Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki Alexander Sörloth için sarı lacivertli ekip ilk temasa geçti. Sabah'ın haberine göre; Sörloth'un menajerine, Fenerbahçe'nin sportif planlaması ve oyuncuya sunulan rol aktarıldı. Yönetimin, deneyimli santrfora düzenli ilk 11'de forma garantisi verdiği ve teknik heyetin Sörloth'un takıma önemli katkı sağlayacağı görüşünde olduğu ifade edildi.Süper Lig'de daha önce Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan futbolcunun, transfer kararını vermeden önce Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'yle yapacağı görüşmenin ardından netleştireceği öğrenildi.
Fenerbahçe gol kralı için temasa geçti: Hocasının kararı bekleniyor

20:13 15.12.2025
Ocak transfer dönemi öncesi golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, rotasını Alexander Sörloth’a çevirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de daha önce Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Norveçli forvet için ilk teması kurdu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hızla ilerleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.
İspanya'da Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki Alexander Sörloth için sarı lacivertli ekip ilk temasa geçti. Sabah'ın haberine göre; Sörloth’un menajerine, Fenerbahçe’nin sportif planlaması ve oyuncuya sunulan rol aktarıldı. Yönetimin, deneyimli santrfora düzenli ilk 11’de forma garantisi verdiği ve teknik heyetin Sörloth’un takıma önemli katkı sağlayacağı görüşünde olduğu ifade edildi.
Süper Lig’de daha önce Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan futbolcunun, transfer kararını vermeden önce Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'yle yapacağı görüşmenin ardından netleştireceği öğrenildi.
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
SPOR
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk: Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti
12 Aralık, 00:56
