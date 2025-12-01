https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/evde-doner-ve-kebabin-ardindan-milfoyle-baklava-burger-akimi-basladi-1101437831.html

Evde döner ve kebabın ardından 'milföyle baklava burger' akımı başladı

Sosyal medyada evde yapılan tarif furyasına bir yenisi daha eklendi. Daha önce kıymadan ev döneri ve Adana kebabı videolarıyla büyük ilgi toplayan kullanıcılar, şimdi de milföy hamurundan ‘baklava burger’ yaparak deneyimlerini paylaşıyor. İncecik açılan milföy katmanları, Antep fıstığı ve kaymakla birleştirilerek burger şeklinde sunuldu. Hem görüntüsü hem de tabakta duruşuyla gerçek burgeri andıran bu tatlı versiyon, kısa sürede yüz binlerce kez paylaşıldı. Dubai çikolatasına rakip gösterilen ev yapımı baklava burger, hem pratikliği hem de yaratıcılığıyla sosyal medya tarif trendlerinin yeni gözdelerinden biri olmayı başardı.Baklava Burger TarifiFıstık tabanı için:Krema / kaymak için:Yapılışıİsteğe bağlı: Dondurma, bal veya çikolata sosu ile servis edilebilir.

