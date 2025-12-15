https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/disisleri-bakani-fidan-katar-basbakani-al-saniyle-gorustu-1101820786.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 15.12.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştü.Görüşmede, Gazze’ye yönelik Barış Planı kapsamında gelinen son aşama ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Taraflar, sürecin ilerletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştü.
Görüşmede, Gazze’ye yönelik Barış Planı kapsamında gelinen son aşama ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Taraflar, sürecin ilerletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.