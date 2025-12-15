https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/disisleri-bakani-fidan-katar-basbakani-al-saniyle-gorustu-1101820786.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 15.12.2025

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştü.Görüşmede, Gazze’ye yönelik Barış Planı kapsamında gelinen son aşama ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Taraflar, sürecin ilerletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

