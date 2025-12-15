Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/disisleri-bakani-fidan-katar-basbakani-al-saniyle-gorustu-1101820786.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani'yle görüştü
15.12.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştü.Görüşmede, Gazze’ye yönelik Barış Planı kapsamında gelinen son aşama ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Taraflar, sürecin ilerletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştü.
Görüşmede, Gazze’ye yönelik Barış Planı kapsamında gelinen son aşama ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Taraflar, sürecin ilerletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da diplomatik temaslarda bulundu
7 Aralık, 15:36
