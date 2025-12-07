https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/disisleri-bakani-fidan-dohada-diplomatik-temaslarda-bulundu-1101605096.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da diplomatik temaslarda bulundu

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da çeşitli diplomatik temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Suriye... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda bir dizi diplomatik temas gerçekleştirdi.Bakan Fidan, ilk olarak Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdi.Görüşmelerin ardından, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle de bir görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, Suriye'yle ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, Türkiye-Irak ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.Son olarak Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la da bir araya geldi.Bakan Fidan’ın temaslarının, bölgesel işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar olduğu kaydedildi.

