Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/disisleri-bakani-fidan-dohada-diplomatik-temaslarda-bulundu-1101605096.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da diplomatik temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da diplomatik temaslarda bulundu
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da çeşitli diplomatik temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Suriye... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-07T15:36+0300
2025-12-07T16:20+0300
türki̇ye
doha
türkiye
suriye
irak
somali
hakan fidan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101604655_0:307:3006:1998_1920x0_80_0_0_e4c55907927354efa06b1ef49b34562b.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda bir dizi diplomatik temas gerçekleştirdi.Bakan Fidan, ilk olarak Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdi.Görüşmelerin ardından, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle de bir görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, Suriye'yle ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, Türkiye-Irak ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.Son olarak Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la da bir araya geldi.Bakan Fidan’ın temaslarının, bölgesel işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/disisleri-bakan-hakan-fidan-yarin-irani-ziyaret-edecek-1101411630.html
türki̇ye
doha
suriye
irak
somali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101604655_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_bce5c86a6f372b5a7707678362213e89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
doha, türkiye, suriye, irak, somali, hakan fidan
doha, türkiye, suriye, irak, somali, hakan fidan

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da diplomatik temaslarda bulundu

15:36 07.12.2025 (güncellendi: 16:20 07.12.2025)
© AA / Murat GökHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
© AA / Murat Gök
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da çeşitli diplomatik temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda bir dizi diplomatik temas gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, ilk olarak Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdi.
Görüşmelerin ardından, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle de bir görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, Suriye'yle ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, Türkiye-Irak ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Son olarak Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la da bir araya geldi.
Bakan Fidan’ın temaslarının, bölgesel işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar olduğu kaydedildi.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
TÜRKİYE
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, yarın İran'ı ziyaret edecek
29 Kasım, 14:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала