https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/deprem-uzmani-prof-dr-hasan-sozbilirden-hatay-depremi-aciklamasi-devam-edecek-1101812736.html
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremi açıklaması: Devam edecek
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremi açıklaması: Devam edecek
Sputnik Türkiye
Hatay'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin 6 Şubat depremlerinden kalan artçı bir deprem... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T15:30+0300
2025-12-15T15:30+0300
2025-12-15T15:30+0300
türki̇ye
defne
kahramanmaraş
hatay
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
prof. dr. hasan sözbilir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073954121_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3caa229ba7395d56441efe49a99992ae.jpg
Hatay Antakya'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bugünkü depremin, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu söyleyebiliriz" açıklaması yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "Eldeki bilimsel verilere göre, bu tür depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği değerlendirilmektedir. Bunlar küçük depremler şeklinde geliştiğinden halkın paniğe kapılmaması önem arz etmektedir." dedi. 6 Şubat depremlerinden kalan artçı bir depremDokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu belirtti.Sismik kaynak Antakya Fayı Narlıca segmentiAynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, 4,2 büyüklüğündeki Antakya merkezli depremin dış merkezinin 6 Şubat 2023 tarihindeki ana şokunun hemen güneyinde yer aldığı bilgisini paylaştı. Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/afad-duyurdu-hatayda-korkutan-deprem--1101801994.html
türki̇ye
defne
kahramanmaraş
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073954121_152:0:807:491_1920x0_80_0_0_9d6300232b853eaf6b1fac63e40b9825.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
defne, kahramanmaraş, hatay, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, prof. dr. hasan sözbilir
defne, kahramanmaraş, hatay, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, prof. dr. hasan sözbilir
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremi açıklaması: Devam edecek
Hatay'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin 6 Şubat depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu söyledi.
Hatay Antakya'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bugünkü depremin, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu söyleyebiliriz" açıklaması yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "Eldeki bilimsel verilere göre, bu tür depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği değerlendirilmektedir. Bunlar küçük depremler şeklinde geliştiğinden halkın paniğe kapılmaması önem arz etmektedir." dedi.
6 Şubat depremlerinden kalan artçı bir deprem
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu belirtti.
Sismik kaynak Antakya Fayı Narlıca segmenti
Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, 4,2 büyüklüğündeki Antakya merkezli depremin dış merkezinin 6 Şubat 2023 tarihindeki ana şokunun hemen güneyinde yer aldığı bilgisini paylaştı. Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:
"Depremin sismik kaynağının Antakya Fayı'nın Narlıca segmenti olduğunu söyleyebiliriz. Antakya Fayı, 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş ve güneydeki stresin önemli bir bölümünde artçı deprem aktivitesine katılmıştı. Antakya Fayı'nın güney segmenti, 20 Şubat 2023 tarihinde de Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depreme kaynaklık etmişti. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde bugünkü depremin 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Eldeki bilimsel verilere göre, bu tür depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği değerlendirilmektedir. Bunlar küçük depremler şeklinde geliştiğinden halkın paniğe kapılmaması önem arz etmektedir."