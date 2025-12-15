https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/deprem-uzmani-prof-dr-hasan-sozbilirden-hatay-depremi-aciklamasi-devam-edecek-1101812736.html

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremi açıklaması: Devam edecek

Hatay'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin 6 Şubat depremlerinden kalan artçı bir deprem... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Hatay Antakya'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bugünkü depremin, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu söyleyebiliriz" açıklaması yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "Eldeki bilimsel verilere göre, bu tür depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği değerlendirilmektedir. Bunlar küçük depremler şeklinde geliştiğinden halkın paniğe kapılmaması önem arz etmektedir." dedi. 6 Şubat depremlerinden kalan artçı bir depremDokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu belirtti.Sismik kaynak Antakya Fayı Narlıca segmentiAynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, 4,2 büyüklüğündeki Antakya merkezli depremin dış merkezinin 6 Şubat 2023 tarihindeki ana şokunun hemen güneyinde yer aldığı bilgisini paylaştı. Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

