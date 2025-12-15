https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/cumhurbaskani-erdogan-ozgur-ozelin-iftiralari-apacik-provokasyon-1101810706.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programında konuştu ve "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alevi canlarımızla... 15.12.2025
2025-12-15T15:59+0300
2025-12-15T15:59+0300
2025-12-15T16:35+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
politika
ak parti
chp
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101814397_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_60f1bff6e205a0b3b279ea16fde9474f.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda konuştu. Erdoğan konuşmasında CHP'yi hedef aldı:'Çirkin yakıştırmaları reddediyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi.
15:59 15.12.2025 (güncellendi: 16:35 15.12.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programında konuştu ve "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda konuştu. Erdoğan konuşmasında CHP'yi hedef aldı:
Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan ve günümüzde de yerini koruyan CHP, Türk dünyasına halen şaşı bakmayı, yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir
'Çirkin yakıştırmaları reddediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi.
"Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon. 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz.