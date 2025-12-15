Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programında konuştu ve "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alevi canlarımızla... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda konuştu. Erdoğan konuşmasında CHP'yi hedef aldı:'Çirkin yakıştırmaları reddediyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi.
15:59 15.12.2025 (güncellendi: 16:35 15.12.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programında konuştu ve "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda konuştu. Erdoğan konuşmasında CHP'yi hedef aldı:
Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan ve günümüzde de yerini koruyan CHP, Türk dünyasına halen şaşı bakmayı, yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir

'Çirkin yakıştırmaları reddediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi.

"Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon. 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz.

