Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı, yakılıyor
19:05 14.12.2025 (güncellendi: 20:12 14.12.2025)
© AA / TCCB/ Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / TCCB/ Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Gençlik Buluşmaları sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye gündemiyle ilgili çalışmaların süratlendirildiğini belirterek "Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı, yakılıyor" dedi.
Cumhurbaşka Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı'nda gençlerle bir araya geldi.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin pırıl pırıl yüzlü üniversiteli gençleriyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
"23 yıllık iktidarlarımız boyunca hep gençlerle omuz omuza yürüdük. Siyasetten bürokrasiye ve iş dünyasına her alanda gençlerin önünü açarak yürüdük" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de gençlere hep 'Elde var bir' mantığıyla bakanlar olduğunu ve bu kişilerin Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu kesen darbeciler ve darbelerde görülebileceğini belirtti.
Cumhubaşkanı "Rabbim ömür verirse sizlerle birlikte daha nice başarılara, zaferlere imza atacağız. Bunun hayalini kuruyor, bu güzel ideal için her birinize güveniyorum" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kaya'nın Şiire Gazele türküsünü bir kez daha dinleyip gençlerin sorularını cevaplamak istediğini ifade etti. Türkünün ardından program soru-cevap bölümüyle devam etti.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Sıla Alkan'ın "Terörsüz Türkiye bizim gençlere bırakacağımız en büyük mirastır.' diyorsunuz. Bu sözünüzle tam olarak ne ifade etmek istiyorsunuz? Biz gençler açısından bu ne anlama gelmeli?" sorusunu cevaplandıran Erdoğan şunları kaydetti:
"Bu terör öyle sirayet etti ki üniversitelerimizin içinde, başta sizin üniversiteniz de olmak üzere, buralarda gençlerimiz sağlıklı bir şekilde okuma imkanı bulamadılar. Tabii halka baktığımız zaman Güneydoğu, Doğu Anadolu, buralarda terör acayip şekilde kan götürdü ve birçok insanımızı buralarda kaybettik. Dedik ki bu işi aşmamız lazım. Oturduk askerimizle, polisimizle, hepsiyle bu işin değerlendirmesini yaptık ve terörsüz bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğiz dedik. Yapar mıyız bunu? Bütün arkadaşlarımız, 'Yaparız' dediler. Bütün istihbarat teşkilatımız, bunun yanında hükümetimiz, kabinemiz hiç hafife almadan adım atacağız dedik, süratle Terörsüz Türkiye'nin adımını atalım dedik ve attık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an itibarıyla gerek Güneydoğu, gerek Doğu Anadolu'da belki birkaç mağara kaldığını ama bütün bunların dışında her yeri temizlediklerini vurgulayarak, bu temizlik harekatının devam ettiğini söyledi.
Erdoğan şu ifadelere de açıklamasında yer verdi:
"Parlamentodaki arkadaşlar da bu 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili görevlerini üstlendiler ve bu çalışmaları süratlendirdik. Bu şekilde devam ediyor. Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı, yakılıyor ve şuan itibarıyla da Güneydoğu'ya Doğu'ya artık bir sulh-u sükun gelmiş vaziyette. Güvenimiz var, eminiz ve artık yaylalara, dağlara herkes rahatlıkla çıkıyor. Çobanlar koyunlarını, kuzularını rahatlıkla otlatabiliyor."
Ankara Medipol Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka bölümünde okuyan bir öğrencinin ise Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı olmasına ilişkin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Akıncı'nın gerek KIZILELMA'nın şu anda kendi füzesini havada ateşleyerek vurma noktasına geldiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:
"Bugünleri gördük, Allah'a hamdolsun. Kendi KIZILELMA'mızla, kendi füzemizle havada atışları yapmak suretiyle bununla netice alma konumuna geldik. Bunun için de tabii özellikle Baykar grubuna şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten nasıl bir heyecan içerisinde olduklarını kendilerinden dinledikçe, gördükçe ben de daha çok heyecanlanıyorum."
'Aynı şekilde Adıyaman'la ilgili adımlarımız olacak'
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Numan Ülgen'in, deprem bölgesindeki çalışmalar ile Sosyal Konut Projesi üzerine sorusuna Erdoğan "Şu an itibarıyla 350 bine yakın konutu Malatya'da ayağa kaldırdık" dedi.
Sadece konutlar değil, bunun yanında deprem konutlarıyla beraber köy evlerini de yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Yani özellikle CHP'nin 'Bunlar bunu yapamaz, yetiştiremez.' dedikleri bu yerlerde biz hem deprem konutlarını yaptık hem köy konutlarını yaptık. Buralara da artık vatandaşlarım yerleşir hale geldi. Bir taraftan inşa ediyoruz, bir taraftan açılış ve deprem konut teslim törenlerini de yapıyoruz. Şimdi önümüzde de inşallah aynı şekilde Adıyaman'la ilgili adımlarımız olacak ve oradaki konutları da yavaş yavaş teslim etmeye başlayacağız" diye konuştu.