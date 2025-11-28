https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bitcoin-kasim-ayini-yuzde-16-kayipla-kapatiyor-son-9-ayin-en-sert-dususu-1101397562.html

Bitcoin kasım ayını yüzde 16 kayıpla kapatıyor: Son 9 ayın en sert düşüşü

Bitcoin, Kasım ayının son işlem gününde yaklaşık yüzde 16’lık kayba ilerleyerek son dokuz ayın en kötü performansını sergiledi. Kripto para birimi böylece, art arda ikinci ayı da kırmızıda kapatmış oldu.

Kripto piyasasındaki sert düşüşte birçok etken rol oynuyor. Bunların başında, fiyat belirli seviyelerin altına indiğinde otomatik satışların devreye girerek piyasayı hızla aşağı çektiği 'kaldıraç’ süreci geliyor. Ayrıca bazı büyük yatırımcıların, yani balinaların ekim ayından bu yana Bitcoin’den uzaklaştığı belirtiliyor.‘ABD’deki makroekonomik görünüm etkili’Uzmanlara göre, ABD’de değişen makroekonomik görünüm de etkili. Bir dönem tamamen spekülatif bir varlık olarak görülen Bitcoin, son yıllarda özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisiyle daha fazla ana akıma taşınmıştı. Ancak ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler, hisse ağırlıklı portföye sahip bu yatırımcılar için Bitcoin’i daha az cazip hale getiriyor.Gün içinde yüzde 1.63 değer kazansa da, Kasım genelinde yüzde 15.6'lık düşüş kaydetti. Bu oran, Şubat ayında görülen yüzde 17.4'lük gerilemeden bu yana en sert düşüş olarak kayda geçti.En güçlü performans Nisan-Temmuz’daydıBitcoin yılın en güçlü performansını Nisan-Temmuz döneminde sergilemiş, bu dört ayda yaklaşık yüzde 36 yükselmişti.Ancak ekim ayında başlayan satış dalgası, kripto paranın yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği kazanımların büyük bölümünü sildi. Bitcoin, 2024’teki yüzde 120’lik yükselişin ardından bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmiş durumda.

