https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bitcoin-kasim-ayini-yuzde-16-kayipla-kapatiyor-son-9-ayin-en-sert-dususu-1101397562.html
Bitcoin kasım ayını yüzde 16 kayıpla kapatıyor: Son 9 ayın en sert düşüşü
Bitcoin kasım ayını yüzde 16 kayıpla kapatıyor: Son 9 ayın en sert düşüşü
Sputnik Türkiye
Bitcoin, Kasım ayının son işlem gününde yaklaşık yüzde 16’lık kayba ilerleyerek son dokuz ayın en kötü performansını sergiledi. Kripto para birimi böylece, art arda ikinci ayı da kırmızıda kapatmış oldu.
2025-11-28T19:20+0300
2025-11-28T19:20+0300
2025-11-28T19:20+0300
ekonomi̇
bitcoin
haberler
ekonomi
kripto para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079457294_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_bd4ac2d7d0757df6f21342b0c5d5a3a6.jpg
Kripto piyasasındaki sert düşüşte birçok etken rol oynuyor. Bunların başında, fiyat belirli seviyelerin altına indiğinde otomatik satışların devreye girerek piyasayı hızla aşağı çektiği 'kaldıraç’ süreci geliyor. Ayrıca bazı büyük yatırımcıların, yani balinaların ekim ayından bu yana Bitcoin’den uzaklaştığı belirtiliyor.‘ABD’deki makroekonomik görünüm etkili’Uzmanlara göre, ABD’de değişen makroekonomik görünüm de etkili. Bir dönem tamamen spekülatif bir varlık olarak görülen Bitcoin, son yıllarda özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisiyle daha fazla ana akıma taşınmıştı. Ancak ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler, hisse ağırlıklı portföye sahip bu yatırımcılar için Bitcoin’i daha az cazip hale getiriyor.Gün içinde yüzde 1.63 değer kazansa da, Kasım genelinde yüzde 15.6'lık düşüş kaydetti. Bu oran, Şubat ayında görülen yüzde 17.4'lük gerilemeden bu yana en sert düşüş olarak kayda geçti.En güçlü performans Nisan-Temmuz’daydıBitcoin yılın en güçlü performansını Nisan-Temmuz döneminde sergilemiş, bu dört ayda yaklaşık yüzde 36 yükselmişti.Ancak ekim ayında başlayan satış dalgası, kripto paranın yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği kazanımların büyük bölümünü sildi. Bitcoin, 2024’teki yüzde 120’lik yükselişin ardından bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bitcoin-90-bin-dolarin-altina-dustu-kripto-para-neden-dusuyor-1101169169.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079457294_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_58f1505a6a03d9a004cba0ff90a16061.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bitcoin, düşüş, yıllık düşüş, kasım ayı, kripto, piyasalar, ekonomi, kripto para piyasası, haberler, son dakika, ekonomi haberleri, bitcoin ne kadar değer kaybetti, bitcoin ne kadar oldu
bitcoin, düşüş, yıllık düşüş, kasım ayı, kripto, piyasalar, ekonomi, kripto para piyasası, haberler, son dakika, ekonomi haberleri, bitcoin ne kadar değer kaybetti, bitcoin ne kadar oldu
Bitcoin kasım ayını yüzde 16 kayıpla kapatıyor: Son 9 ayın en sert düşüşü
Bitcoin, Kasım ayının son işlem gününde yaklaşık yüzde 16’lık kayba ilerleyerek son dokuz ayın en kötü performansını sergiledi. Kripto para birimi böylece, art arda ikinci ayı da kırmızıda kapatmış oldu.
Kripto piyasasındaki sert düşüşte birçok etken rol oynuyor. Bunların başında, fiyat belirli seviyelerin altına indiğinde otomatik satışların devreye girerek piyasayı hızla aşağı çektiği 'kaldıraç’ süreci geliyor. Ayrıca bazı büyük yatırımcıların, yani balinaların ekim ayından bu yana Bitcoin’den uzaklaştığı belirtiliyor.
‘ABD’deki makroekonomik görünüm etkili’
Uzmanlara göre, ABD’de değişen makroekonomik görünüm de etkili. Bir dönem tamamen spekülatif bir varlık olarak görülen Bitcoin, son yıllarda özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisiyle daha fazla ana akıma taşınmıştı. Ancak ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler, hisse ağırlıklı portföye sahip bu yatırımcılar için Bitcoin’i daha az cazip hale getiriyor.
Cuma günü ABD doğu saati ile 10.45’te (TSİ 17.45), Bitcoin 92 bin 488 dolar
seviyesinden işlem görüyordu.
Gün içinde yüzde 1.63 değer kazansa da, Kasım genelinde yüzde 15.6'lık düşüş kaydetti. Bu oran, Şubat ayında görülen yüzde 17.4'lük gerilemeden bu yana en sert düşüş olarak kayda geçti.
En güçlü performans Nisan-Temmuz’daydı
Bitcoin yılın en güçlü performansını Nisan-Temmuz döneminde sergilemiş, bu dört ayda yaklaşık yüzde 36 yükselmişti.
Ancak ekim ayında başlayan satış dalgası, kripto paranın yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği kazanımların büyük bölümünü sildi. Bitcoin, 2024’teki yüzde 120’lik yükselişin ardından bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmiş durumda.