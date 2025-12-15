https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/beyninizi-8-yas-genclestirmenin-sirri-bu-aliskanliklari-rutininize-ekleyin-1101822922.html

Beyninizi 8 yaş gençleştirmenin sırrı: Bu alışkanlıkları rutininize ekleyin

15.12.2025

Yeni bir araştırma, günlük yaşamda edindiğimiz deneyimlerin ve alışkanlıkların, beynimizin biyolojik yaşımızdan çok daha genç veya yaşlı işlemesine yol açabildiğini gösteriyor. Florida Üniversitesi'nde yapılan çalışma, iyimserlik, düzenli ve kaliteli uyku, güçlü sosyal bağlar gibi olumlu faktörlerin daha sağlıklı bir beyin profili ile yakından bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, yaşam tarzı seçimlerinin ve stres yönetiminin, kronik ağrı yaşayan kişiler de dahil olmak üzere, beyin yaşlanma hızını önemli ölçüde etkileyebildiğini belirtti.MR ve yapay zeka ile beyin yaşı ölçüldüÇalışmada, çoğunluğu kronik kas-iskelet ağrısı çeken 128 yetişkin iki yıl boyunca takip edildi. Araştırmacılar, MR görüntülerini bir yapay zeka modelinden geçirerek her katılımcının beyin yaşını hesapladı ve bunu biyolojik yaşlarıyla karşılaştırdı. İki yaş arasındaki fark olan beyin yaşı farkı, tüm beynin sağlığına dair tek bir ölçüt olarak kullanıldı.Kronik ağrı, düşük gelir, sınırlı eğitim gibi bazı zorlukların, daha yaşlı görünen beyinlerle bağlantılı olduğu görüldü. Ancak bu bağlantıların zamanla azaldığı gözlemlendi. Buna karşılık, kaliteli uyku, sağlıklı vücut ağırlığı, etkili stres yönetimi, sigaradan kaçınma ve destekleyici ilişkiler sürdürme gibi koruyucu davranışların, daha genç görünen beyinlerle daha güçlü ve kalıcı bir ilişkisi olduğu tespit edildi.Yaşam tarzı önemli bir faktörBilim dünyası, yaşlanan beyinlerin bilişsel gerileme, demans ve Alzheimer hastalığına karşı daha savunmasız olduğunu uzun süredir biliyor. Bu yeni çalışma, ağrı ve stres gibi faktörlerin beynin geniş ağlarını etkilediğini ve beyin yaşı farkı ölçümünün bu etkileri yansıttığını gösteriyor.Araştırma kronik ağrı çeken bireyler üzerinde yoğunlaşmış olsa da, yazarlar stresi azaltma, sosyal desteği güçlendirme ve sağlıklı uyku düzenini koruma gibi alışkanlıkların geniş bir yelpazedeki insanların beyin sağlığına fayda sağlayacağını belirtiyor.

