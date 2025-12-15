https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/barselona-belediye-baskani-uyardi-avrupadaki-konut-maliyetleri-yeni-bir-pandemi-gibi-1101820949.html
Barselona Belediye Başkanı uyardı: Avrupa’daki konut maliyetleri ‘yeni bir pandemi’ gibi
Barselona Belediye Başkanı Collboni, Avrupa genelinde hızla artan konut fiyatları ve kiraların ‘yeni bir pandemi’ye benzer bir etki yarattığını söyleyerek Avrupa Birliği’ni (AB) acil ve kapsamlı bir mali müdahaleye çağırdı.
Jaume Collboni, aralarında Paris ve Roma’nın da bulunduğu 16 büyük Avrupa kentinin belediye başkanıyla birlikte, en fazla etkilenen bölgeler için milyarlarca euroluk bir fonun hayata geçirilmesini talep etti.AB’nin, uzmanlar, paydaşlar ve kamuoyuyla yapılan istişarelerin ardından ilk kez kapsamlı bir konut planını açıklaması bekleniyor. Ancak krizin merkezinde yer alan yerel yöneticiler, sorunun artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığı görüşünde.Konut krizini ‘yeni bir pandemi’ olarak tanımlayan Collboni, geçen yıl Paris ve Roma belediye başkanlarının desteğiyle kurduğu ‘Konut için Belediye Başkanları’ ittifakı adına konuştu.‘Kovid dönemindeki gibi’Collboni, ‘Bu yeni pandemi karşısında Avrupa kurumları, Kovid-19 döneminde olduğu gibi olağanüstü fonlar ayırmalı. Gençler, çalışan aileler ve kentli orta sınıflar için erişilebilir konut üretimini desteklemeli’ dedi.İttifaka üye 17 belediye başkanı, toplamda 20 milyondan fazla nüfusu temsil ediyor. Son bir yıldır konut ve kira fiyatlarındaki sert artışın ‘toplumsal bir acil durum’ yarattığını savunan ittifak, bu sürecin eşitsizliği derinleştirdiğini, toplumsal dokuyu zayıflattığını ve bazı ülkelerde aşırı sağa verilen desteği artırdığını vurguluyor.Konut fiyatları yüzde 48 arttıEurostat verilerine göre, AB genelinde konut fiyatları 2010–2023 arasında yüzde 48 artarken, kiralar aynı dönemde yüzde 22 yükseldi. Bu oran Yunanistan’da yüzde 29’a, Danimarka’da yüzde 15’e, Almanya’da ise yüzde 13’e ulaştı.‘Benzeri görülmemiş bir iç tehdit’Collboni, konut krizini AB için ‘benzeri görülmemiş bir iç tehdit’ olarak tanımladı. Sorunun çözülmemesi halinde, insanların demokrasilerin en temel sorunları çözme kapasitesini sorgulamaya başlayabileceğini söyledi.
Barselona Belediye Başkanı uyardı: Avrupa’daki konut maliyetleri ‘yeni bir pandemi’ gibi
