Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık 15 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları netleşmeye devam ediyor. 18.11.2025
Süreç nasıl işleyecek?
‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta erişimi sağlanacak.
Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.
İstanbul için kiralık konut projesi detayları neler?
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından kiralık sosyal konut projesine ilişkin görüntülü bir içerikle sürecin detaylarını paylaştı. Görüntülerde ev sahibinin devlet olacağı, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul’da inşa edileceğinin altı çizildi.
Bu kapsamda 15 bin sosyal konutun, kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı anlatıldı.
Fahiş kira artışı önlenecek
Projenin aynı zamanda fahiş kira artışlarını da dengeleme hedefi olduğu, bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı belirtildi.
Evlerin 3 yıllığına kiralanacağı TOKİ’nin, kiralanan konutların yönetimini, bakımını ve denetimini sağlayacağı ifade edildi.
İlk olarak sosyal konutlar için talep toplanacak
Kura ile hak sahipleri belirlenecek
Sözleşme imzalanıp konutlar teslim edilince kira ve aidat ödeme durumları düzenli olarak takip edilecek
3 yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra evler yeni hak sahibine verilecek