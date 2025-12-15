https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/bakan-simsek-2026-yilinda-enflasyonda-dusus-surecek-kira-artisi-sinirlanacak-1101828822.html
Bakan Şimşek: 2026 yılında enflasyonda düşüş sürecek, kira artışı sınırlanacak
TBMM Genel Kurulu’nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.Küresel ekonomik koşullara dikkat çeken Bakan Şimşek, hedeflerinin Türkiye’yi dış şoklara karşı daha dirençli hale getirmek ve ortaya çıkan fırsatları etkin şekilde değerlendirmek olduğunu vurguladı. Son yıllarda enflasyonun arttığını ifade eden Bakan Şimşek, "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik" dedi.Bakan Şimşek, “Özellikle son iki yılda kira ve eğitim enflasyonu manşetin en az iki hızla arttı. Ancak sosyal konut projeleri deprem konutlarının tamamlanmasıyla kira artışı sınırlanacak. 2026 yılında enflasyonda düşüş eğilimi sürecek'' açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ekonomi politikalarına ve konut piyasasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Şimşek, gelecek yıl kira artışlarının kontrol altına alınacağını ve enflasyonun düşeceğini söyledi.
TBMM Genel Kurulu’nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.
Küresel ekonomik koşullara dikkat çeken Bakan Şimşek, hedeflerinin Türkiye’yi dış şoklara karşı daha dirençli hale getirmek ve ortaya çıkan fırsatları etkin şekilde değerlendirmek olduğunu vurguladı.
Son yıllarda enflasyonun arttığını ifade eden Bakan Şimşek, "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik" dedi.
Bakan Şimşek, “Özellikle son iki yılda kira ve eğitim enflasyonu manşetin en az iki hızla arttı. Ancak sosyal konut projeleri deprem konutlarının tamamlanmasıyla kira artışı sınırlanacak. 2026 yılında enflasyonda düşüş eğilimi sürecek'' açıklamasında bulundu.