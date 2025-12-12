Türkiye
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi paylaşıldı: İşte enflasyon ve dolar/TL tahmini
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi paylaşıldı: İşte enflasyon ve dolar/TL tahmini
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Ankette enflasyon, döviz kuru, büyüme, cari açık ve faiz beklentileri yer aldı.Enflasyon beklentilerinde gerilemeAnkete göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artış beklentisi bu dönemde yüzde 1,08’e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise yüzde 32,20’den yüzde 31,17’ye geriledi.12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,49’dan yüzde 23,35’e,24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,69’dan yüzde 17,45’e indi.Dolar/TL beklentisiKatılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,4245’ten 43,0587’ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 50,6169’dan 51,0809’a yükseldi.Cari açık beklentisi arttıBir önceki anket döneminde 20,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 21,3 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 24,3 milyar dolardan 25,2 milyar dolara yükseldi.Büyüme tahmini yukarı yönlüAnkette, cari yıl için GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,5’e, gelecek yıl için ise yüzde 3,9’a çıktı.Faiz beklentileriKatılımcıların beklentilerine göre, TCMB’nin gelecek ilk toplantısı için politika faizi beklentisi yüzde 38,2, ikinci toplantı için yüzde 37,01, üçüncü toplantı için ise yüzde 35,55 oldu.12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 28,15 olarak kaydedildi.
TCMB’nin Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ankete göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 31,17’ye gerilerken, yıl sonu dolar/TL tahmini 43,0587 oldu. Enflasyon beklentileri 12 ve 24 ay sonrası için düşerken, cari açık ve büyüme tahminleri yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Ankette enflasyon, döviz kuru, büyüme, cari açık ve faiz beklentileri yer aldı.

Enflasyon beklentilerinde gerileme

Ankete göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artış beklentisi bu dönemde yüzde 1,08’e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise yüzde 32,20’den yüzde 31,17’ye geriledi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,49’dan yüzde 23,35’e,24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,69’dan yüzde 17,45’e indi.

Dolar/TL beklentisi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,4245’ten 43,0587’ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 50,6169’dan 51,0809’a yükseldi.

Cari açık beklentisi arttı

Bir önceki anket döneminde 20,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 21,3 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 24,3 milyar dolardan 25,2 milyar dolara yükseldi.

Büyüme tahmini yukarı yönlü

Ankette, cari yıl için GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,5’e, gelecek yıl için ise yüzde 3,9’a çıktı.

Faiz beklentileri

Katılımcıların beklentilerine göre, TCMB’nin gelecek ilk toplantısı için politika faizi beklentisi yüzde 38,2, ikinci toplantı için yüzde 37,01, üçüncü toplantı için ise yüzde 35,55 oldu.
12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 28,15 olarak kaydedildi.
