TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi paylaşıldı: İşte enflasyon ve dolar/TL tahmini
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi paylaşıldı: İşte enflasyon ve dolar/TL tahmini
TCMB’nin Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ankete göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 31,17’ye gerilerken, yıl sonu dolar/TL tahmini 43,0587... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Ankette enflasyon, döviz kuru, büyüme, cari açık ve faiz beklentileri yer aldı.Enflasyon beklentilerinde gerilemeAnkete göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artış beklentisi bu dönemde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e,24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e indi.Dolar/TL beklentisiKatılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,4245'ten 43,0587'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 50,6169'dan 51,0809'a yükseldi.Cari açık beklentisi arttıBir önceki anket döneminde 20,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 21,3 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 24,3 milyar dolardan 25,2 milyar dolara yükseldi.Büyüme tahmini yukarı yönlüAnkette, cari yıl için GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,5'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,9'a çıktı.Faiz beklentileriKatılımcıların beklentilerine göre, TCMB'nin gelecek ilk toplantısı için politika faizi beklentisi yüzde 38,2, ikinci toplantı için yüzde 37,01, üçüncü toplantı için ise yüzde 35,55 oldu.12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 28,15 olarak kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Ankette enflasyon, döviz kuru, büyüme, cari açık ve faiz beklentileri yer aldı.
Enflasyon beklentilerinde gerileme
Ankete göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artış beklentisi bu dönemde yüzde 1,08’e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise yüzde 32,20’den yüzde 31,17’ye geriledi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,49’dan yüzde 23,35’e,24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,69’dan yüzde 17,45’e indi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,4245’ten 43,0587’ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 50,6169’dan 51,0809’a yükseldi.
Cari açık beklentisi arttı
Bir önceki anket döneminde 20,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 21,3 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 24,3 milyar dolardan 25,2 milyar dolara yükseldi.
Büyüme tahmini yukarı yönlü
Ankette, cari yıl için GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,5’e, gelecek yıl için ise yüzde 3,9’a çıktı.
Katılımcıların beklentilerine göre, TCMB’nin gelecek ilk toplantısı için politika faizi beklentisi yüzde 38,2, ikinci toplantı için yüzde 37,01, üçüncü toplantı için ise yüzde 35,55 oldu.
12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 28,15 olarak kaydedildi.