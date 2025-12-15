https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/avustralyada-silahli-saldirgani-durdurup-agir-yaralanan-suriyeli-ahmed-el-ahmed-kimdir-1101814178.html
Avustralya’da silahlı saldırganı durdurup ağır yaralanan Suriyeli Ahmed el-Ahmed kimdir?
Avustralya’da silahlı saldırganı durdurup ağır yaralanan Suriyeli Ahmed el-Ahmed kimdir?
Sputnik Türkiye
Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda, saldırganlardan birine müdahale ederek daha büyük bir faciayı önleyen Ahmed el-Ahmed’in hastanedeki görüntülerine ulaşıldı.
2025-12-15T16:16+0300
2025-12-15T16:16+0300
2025-12-15T16:16+0300
dünya
avustralya
silahlı saldırı
bondi plajı
suriye
anthony albanese
haberler
anadolu ajansı (aa)
abc
avustralya yayın kurumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0e/1101787826_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_02ad7d3099f6902d3ec9ff011c0c92cb.jpg
Avustralyalı yetkililer, saldırı sırasında silahlı saldırganlardan birini etkisiz hale getiren Ahmed el-Ahmed’in ağır yaralandığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.Avustralya basınına göre Ahmed el-Ahmed saldırı sırasında bir palmiye ağacının arkasından kalabalığa ateş açan saldırgana arkadan yaklaşarak silahını aldı ve saldırganı etkisiz hale getirdi. Yetkililer, bu müdahalenin çok sayıda insanın hayatını kurtardığını belirtti.'Sayısız hayat kurtardı' Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında Ahmed el-Ahmed’in gösterdiği cesareti överek, “En zor zamanlarda Avustralyalıların nasıl bir araya geldiğini görüyoruz” dedi. New South Wales Eyaleti Başbakanı (Premier) Chris Minns ise Ahmed el-Ahmed’in “sayısız hayat kurtardığını” belirterek, onu “gerçek hayattan bir kahraman” olarak niteledi. Minns’in paylaştığı fotoğrafta, Ahmed’in kolu bandajlı halde hastane yatağında olduğu ve bilincinin açık olduğu görüldü.2006’da Suriye’den göç ettiAhmed el-Ahmed’in ailesi, Avustralya Yayın Kurumu’na (ABC) yaptıkları açıklamada, Ahmed’in 2006 yılında Suriye’den Avustralya’ya göç ettiğini ve Sydney’de bir manav işlettiğini söyledi. Ailesine göre Ahmed, saldırı anında plaj yakınlarında bir arkadaşıyla kahve içiyordu ve silah seslerini duyunca olay yerine yöneldi.Hastaneden mesaj: Anne bana dua etAnadolu Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde ise, Ahmed el-Ahmed’in tedavi gördüğü hastaneden bir video mesaj gönderdiği görülüyor. Ahmed, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:AA’nın aktardığına göre Ahmed, dostları Hac Gaasan, Abdullah, Alaa, Ahmed ve Bilal’e de selam gönderdi. Saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanan Ahmed el-Ahmed’in tedavisi sürüyor.Hanuka kutlaması sırasında olduYetkililer, Bondi Plajı’ndaki saldırının Hanuka kutlaması (Yahudi ışık bayramı) sırasında gerçekleştiğini ve Yahudi Avustralyalıları hedef aldığını açıkladı.Saldırının ardından Avustralya’daki Müslüman toplumun temsilcileri de yazılı açıklamalar yaparak saldırıyı kınadı ve mağdurlarla dayanışma mesajları verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/sydneydeki-dunyaca-unlu-bondi-plajinda-silahli-saldiri-1101783118.html
avustralya
bondi plajı
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0e/1101787826_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_679c639abd120913903bfd812562483a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmed el ahmed, avustralya, video, saldırgan, bondi, sydney, haberler, müslüman, hanuka,
ahmed el ahmed, avustralya, video, saldırgan, bondi, sydney, haberler, müslüman, hanuka,
Avustralya’da silahlı saldırganı durdurup ağır yaralanan Suriyeli Ahmed el-Ahmed kimdir?
Avustralya’nın Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda, saldırganlardan birine müdahale ederek daha büyük bir faciayı önleyen Suriyeli Ahmed el-Ahmed’in hastanedeki görüntülerine ulaşıldı.
Avustralyalı yetkililer, saldırı sırasında silahlı saldırganlardan birini etkisiz hale getiren Ahmed el-Ahmed’in ağır yaralandığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
Avustralya basınına göre Ahmed el-Ahmed saldırı sırasında bir palmiye ağacının arkasından kalabalığa ateş açan saldırgana arkadan yaklaşarak silahını aldı ve saldırganı etkisiz hale getirdi. Yetkililer, bu müdahalenin çok sayıda insanın hayatını kurtardığını belirtti.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında Ahmed el-Ahmed’in gösterdiği cesareti överek, “En zor zamanlarda Avustralyalıların nasıl bir araya geldiğini görüyoruz” dedi.
New South Wales Eyaleti Başbakanı (Premier) Chris Minns ise Ahmed el-Ahmed’in “sayısız hayat kurtardığını” belirterek, onu “gerçek hayattan bir kahraman” olarak niteledi. Minns’in paylaştığı fotoğrafta, Ahmed’in kolu bandajlı halde hastane yatağında olduğu ve bilincinin açık olduğu görüldü.
2006’da Suriye’den göç etti
Ahmed el-Ahmed’in ailesi, Avustralya Yayın Kurumu’na (ABC) yaptıkları açıklamada, Ahmed’in 2006 yılında Suriye’den Avustralya’ya göç ettiğini ve Sydney’de bir manav işlettiğini söyledi. Ailesine göre Ahmed, saldırı anında plaj yakınlarında bir arkadaşıyla kahve içiyordu ve silah seslerini duyunca olay yerine yöneldi.
Hastaneden mesaj: Anne bana dua et
Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde ise, Ahmed el-Ahmed’in tedavi gördüğü hastaneden bir video mesaj gönderdiği görülüyor. Ahmed, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
Emeği geçen herkese minnettarım. Güzel günlerde yanınızda olmayı umuyorum. Yanımda mertçe duran herkese selam olsun.
Anne, merak etme. Bana dua et. Zor bir şey atlattım.
AA’nın aktardığına göre Ahmed, dostları Hac Gaasan, Abdullah, Alaa, Ahmed ve Bilal’e de selam gönderdi. Saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanan Ahmed el-Ahmed’in tedavisi sürüyor.
Hanuka kutlaması sırasında oldu
Yetkililer, Bondi Plajı’ndaki saldırının Hanuka kutlaması (Yahudi ışık bayramı) sırasında gerçekleştiğini ve Yahudi Avustralyalıları hedef aldığını açıkladı.
Saldırının ardından Avustralya’daki Müslüman toplumun temsilcileri de yazılı açıklamalar yaparak saldırıyı kınadı ve mağdurlarla dayanışma mesajları verdi.