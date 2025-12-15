https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/avustralyada-silahli-saldirgani-durdurup-agir-yaralanan-suriyeli-ahmed-el-ahmed-kimdir-1101814178.html

Avustralya’da silahlı saldırganı durdurup ağır yaralanan Suriyeli Ahmed el-Ahmed kimdir?

Avustralya’da silahlı saldırganı durdurup ağır yaralanan Suriyeli Ahmed el-Ahmed kimdir?

Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda, saldırganlardan birine müdahale ederek daha büyük bir faciayı önleyen Ahmed el-Ahmed’in hastanedeki görüntülerine ulaşıldı.

Avustralyalı yetkililer, saldırı sırasında silahlı saldırganlardan birini etkisiz hale getiren Ahmed el-Ahmed’in ağır yaralandığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.Avustralya basınına göre Ahmed el-Ahmed saldırı sırasında bir palmiye ağacının arkasından kalabalığa ateş açan saldırgana arkadan yaklaşarak silahını aldı ve saldırganı etkisiz hale getirdi. Yetkililer, bu müdahalenin çok sayıda insanın hayatını kurtardığını belirtti.'Sayısız hayat kurtardı' Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında Ahmed el-Ahmed’in gösterdiği cesareti överek, “En zor zamanlarda Avustralyalıların nasıl bir araya geldiğini görüyoruz” dedi. New South Wales Eyaleti Başbakanı (Premier) Chris Minns ise Ahmed el-Ahmed’in “sayısız hayat kurtardığını” belirterek, onu “gerçek hayattan bir kahraman” olarak niteledi. Minns’in paylaştığı fotoğrafta, Ahmed’in kolu bandajlı halde hastane yatağında olduğu ve bilincinin açık olduğu görüldü.2006’da Suriye’den göç ettiAhmed el-Ahmed’in ailesi, Avustralya Yayın Kurumu’na (ABC) yaptıkları açıklamada, Ahmed’in 2006 yılında Suriye’den Avustralya’ya göç ettiğini ve Sydney’de bir manav işlettiğini söyledi. Ailesine göre Ahmed, saldırı anında plaj yakınlarında bir arkadaşıyla kahve içiyordu ve silah seslerini duyunca olay yerine yöneldi.Hastaneden mesaj: Anne bana dua etAnadolu Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde ise, Ahmed el-Ahmed’in tedavi gördüğü hastaneden bir video mesaj gönderdiği görülüyor. Ahmed, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:AA’nın aktardığına göre Ahmed, dostları Hac Gaasan, Abdullah, Alaa, Ahmed ve Bilal’e de selam gönderdi. Saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanan Ahmed el-Ahmed’in tedavisi sürüyor.Hanuka kutlaması sırasında olduYetkililer, Bondi Plajı’ndaki saldırının Hanuka kutlaması (Yahudi ışık bayramı) sırasında gerçekleştiğini ve Yahudi Avustralyalıları hedef aldığını açıkladı.Saldırının ardından Avustralya’daki Müslüman toplumun temsilcileri de yazılı açıklamalar yaparak saldırıyı kınadı ve mağdurlarla dayanışma mesajları verdi.

