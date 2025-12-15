https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/avrupa-kievi-desteklemeye-devam-ederse-abd-ile-olan-stratejik-ortaklik-tehlikeye-girebilir-1101827394.html
‘Avrupa Kiev’i desteklemeye devam ederse, ABD ile olan stratejik ortaklık tehlikeye girebilir’
‘Avrupa Kiev’i desteklemeye devam ederse, ABD ile olan stratejik ortaklık tehlikeye girebilir’
Sputnik Türkiye
Moskova'daki Ortadoğu Gözlemevi Başkanı el-Djubeili, Avrupa ülkelerinin Kiev rejimini desteklemeye devam etmeleri durumunda ABD ile olan stratejik... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T20:40+0300
2025-12-15T20:40+0300
2025-12-15T20:40+0300
dünya
abd
kiev
abd
ukrayna
berlin
toplantı
uzman
steve witkoff
abd özel temsilcisi steve witkoff
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101827113_0:27:742:444_1920x0_80_0_0_ceb683a7ec08a6ef8fb0a680e509ac94.png
Moskova'daki Ortadoğu Gözlemevi Başkanı Nabil el-Djubeili, ABD Özel Temsilcisi Steve Wittkoff'un Berlin'de Kiev temsilcileri ile yapılan görüşmelerin gidişatına ilişkin açıklamalarını Sputnik'e yorumladı.“ABD’nin sağladığı finansal ve askeri yardım ile istihbarat desteği, Washington tarafından Avrupa üzerinde baskı kurmak için kullanılabilir. Eğer Avrupa ülkeleri Kiev rejimini desteklemeye devam ederse, bu durum ABD ile olan stratejik ortaklıklarını tehlikeye atabilir” diyen el-Djubeili, sözlerini şöyle sürdürdü:Wittkoff daha önce, ABD ve Ukrayna'nın Berlin'deki görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/dmitriyev-bati-medyasinin-witkoff-ziyaretiyle-ilgili-cigliklari-ukrayna-konusunda-ilerleme-oldugunu-1101530281.html
abd
kiev
ukrayna
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101827113_61:0:693:474_1920x0_80_0_0_803914ab6060548b079b1a65c972f316.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, kiev, abd, ukrayna, berlin, toplantı, uzman, steve witkoff, abd özel temsilcisi steve witkoff, sputnik, washington
abd, kiev, abd, ukrayna, berlin, toplantı, uzman, steve witkoff, abd özel temsilcisi steve witkoff, sputnik, washington
‘Avrupa Kiev’i desteklemeye devam ederse, ABD ile olan stratejik ortaklık tehlikeye girebilir’
Moskova'daki Ortadoğu Gözlemevi Başkanı el-Djubeili, Avrupa ülkelerinin Kiev rejimini desteklemeye devam etmeleri durumunda ABD ile olan stratejik ortaklıklarının tehlikeye girebileceğini ifade etti.
Moskova'daki Ortadoğu Gözlemevi Başkanı Nabil el-Djubeili, ABD Özel Temsilcisi Steve Wittkoff'un Berlin'de Kiev temsilcileri ile yapılan görüşmelerin gidişatına ilişkin açıklamalarını Sputnik'e yorumladı.
“ABD’nin sağladığı finansal ve askeri yardım ile istihbarat desteği, Washington tarafından Avrupa üzerinde baskı kurmak için kullanılabilir. Eğer Avrupa ülkeleri Kiev rejimini desteklemeye devam ederse, bu durum ABD ile olan stratejik ortaklıklarını tehlikeye atabilir” diyen el-Djubeili, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu müzakere sürecinde ilerleme kaydedebilmek için Avrupa, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hedefinin ulaşılamaz ve pervasızca olduğunu kabul etmelidir. Başkan Trump ve bazı Avrupalı liderler de, çatışmanın bundan böyle tırmanmasının Rusya'nın önemli bir kazanma şansına sahip olacağı küresel bir çatışmaya dönüşebileceğine dikkat çekerek bu konuda özellikle uyarmıştı.
Wittkoff daha önce, ABD ve Ukrayna'nın Berlin'deki görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiğini ifade etmişti.