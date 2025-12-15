https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/avrupa-kievi-desteklemeye-devam-ederse-abd-ile-olan-stratejik-ortaklik-tehlikeye-girebilir-1101827394.html

‘Avrupa Kiev’i desteklemeye devam ederse, ABD ile olan stratejik ortaklık tehlikeye girebilir’

'Avrupa Kiev'i desteklemeye devam ederse, ABD ile olan stratejik ortaklık tehlikeye girebilir'

Moskova'daki Ortadoğu Gözlemevi Başkanı el-Djubeili, Avrupa ülkelerinin Kiev rejimini desteklemeye devam etmeleri durumunda ABD ile olan stratejik... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Moskova'daki Ortadoğu Gözlemevi Başkanı Nabil el-Djubeili, ABD Özel Temsilcisi Steve Wittkoff'un Berlin'de Kiev temsilcileri ile yapılan görüşmelerin gidişatına ilişkin açıklamalarını Sputnik'e yorumladı.“ABD’nin sağladığı finansal ve askeri yardım ile istihbarat desteği, Washington tarafından Avrupa üzerinde baskı kurmak için kullanılabilir. Eğer Avrupa ülkeleri Kiev rejimini desteklemeye devam ederse, bu durum ABD ile olan stratejik ortaklıklarını tehlikeye atabilir” diyen el-Djubeili, sözlerini şöyle sürdürdü:Wittkoff daha önce, ABD ve Ukrayna'nın Berlin'deki görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiğini ifade etmişti.

