Dmitriyev: Batı medyasının Witkoff ziyaretiyle ilgili 'çığlıkları', Ukrayna konusunda ilerleme olduğunu gösteriyor
Dmitriyev: Batı medyasının Witkoff ziyaretiyle ilgili ‘çığlıkları’, Ukrayna konusunda ilerleme olduğunu gösteriyor
04.12.2025
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Kiev’i destekleyen Batı medyasının, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ile ABD liderinin damadı ve Affinity Partners kurucusu Jared Kushner’in Moskova ziyaretine gösterdiği sert tepkinin, Ukrayna’daki barış süreciyle ilgili ilerlemenin bir göstergesi olduğunu söyledi.Dmitriyev, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Çığlıklar giderek artıyor. Bu bir ilerleme işaretidir” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü Kremlin’de Steve Witkoff ve Jared Kushner’i kabul etmişti. ABD heyetinin Moskova ziyareti, Washington’un Ukrayna için hazırladığı barış planı üzerine yürütülen görüşmeler çerçevesinde gerçekleşti.ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un bu yıl Rusya’ya yaptığı ziyaret sayısı altıya çıktı. Witkoff, Moskova’yı 11 Şubat ve 13 Mart’ta ziyaret etmiş, nisan ayında ise iki kez daha gelmişti: 11 Nisan’da St. Petersburg’da Vladimir Putin’le, 25 Nisan’da ise Moskova’da görüşmüştü. Bu temasların tamamı Ukrayna meselesine odaklanmıştı.Tarafların son görüşmesi 6 Ağustos’ta yapılmıştı. Kremlin o dönem yaptığı açıklamada, Witkoff’un ziyaretinin ‘üretken ve oldukça verimli’ geçtiğini vurgulamıştı. Bu temaslar sırasında tarafların karşılıklı sinyaller ilettiği, bunun da Alaska’da düzenlenmesi planlanan Rusya–ABD zirvesinin hazırlık sürecine kapı araladığı belirtilmişti.Trump’ın özel temsilcisinin Rusya’ya yaptığı son ziyaretin de Washington’ın Ukrayna’ya ilişkin barış planının müzakere süreciyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.
