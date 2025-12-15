https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/ankarada-bir-muhtar-uyusturucu-saticiligindan-tutuklandi-1101815326.html

Ankara'da bir muhtar, uyuşturucu satıcılığından tutuklandı

Ankara'da bir muhtar, uyuşturucu satıcılığından tutuklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i muhtar 2 şüpheli tutuklandı. 15.12.2025

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, B.K. ve R.E'nin araçla uyuşturucu madde satışı yaptıkları ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.Mahalle muhtarının uyuşturucu satışı tespit edildiEmniyet ekiplerinin fiziki takibi sonucu şüpheliler, Sincan'da bir mahallenin muhtarlık binasından çıkıp araca bindikleri sırada gözaltına alındı.Araçta yapılan aramada, 249 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 57 bin 300 lira ele geçirildi.Zanlılar hakkında yapılan araştırmada, B.K'nin Sincan'da bir mahallenin muhtarı olduğu, telefonunda yapılan incelemede ise uyuşturucu satıcısı olduğunu gösterir birçok kişiyle mesajlaşmaları tespit edildi.B.K'nin yazışmalarından ulaşılan kişilerin adreslerindeki aramalarda, uyuşturucu maddeye rastlandı ve haklarında işlem yapıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesi'ne sevk edilen B.K. ve R.E, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

