https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/cekmekoyde-uyusturucu-operasyonu-5-kisi-tutuklandi-1101724860.html
Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda öldürülen özel harekat polisi Emre Albayrak'la ilgili soruşturmada gözaltına alınan, saldırgan Ramazan A.'nın ailesinden... 11.12.2025
8 Aralık’ta Aydınlar Mahallesi’ndeki bir eve yapılan narkotik operasyonunda Ramazan A.’nın polislere ateş açması sonucu ağır yaralanan Emre Albayrak hastanede hayatını kaybederken, saldırgan ise çıkan çatışmada ölmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan Ramazan A.’nın eşi, annesi, babası Cemal A., kardeşi Çetin A. ve onun eşi adliyeye sevk edildi.Savcılık ifadelerinin ardından 5 şüpheli, '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklandı. Üç şüpheli hakkında ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan da tutuklama kararı verildi.
Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

22:34 11.12.2025 (güncellendi: 22:55 11.12.2025)
Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonunda öldürülen özel harekat polisi Emre Albayrak'la ilgili soruşturmada gözaltına alınan, saldırgan Ramazan A.’nın ailesinden olduğu belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.
8 Aralık’ta Aydınlar Mahallesi’ndeki bir eve yapılan narkotik operasyonunda Ramazan A.’nın polislere ateş açması sonucu ağır yaralanan Emre Albayrak hastanede hayatını kaybederken, saldırgan ise çıkan çatışmada ölmüştü.
Olay sonrası gözaltına alınan Ramazan A.’nın eşi, annesi, babası Cemal A., kardeşi Çetin A. ve onun eşi adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından 5 şüpheli, '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklandı. Üç şüpheli hakkında ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan da tutuklama kararı verildi.
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği: Narkotik operasyonunda polis Emre Albayrak şehit düştü
8 Aralık, 10:37
