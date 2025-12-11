https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/cekmekoyde-uyusturucu-operasyonu-5-kisi-tutuklandi-1101724860.html
Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
8 Aralık’ta Aydınlar Mahallesi’ndeki bir eve yapılan narkotik operasyonunda Ramazan A.’nın polislere ateş açması sonucu ağır yaralanan Emre Albayrak hastanede hayatını kaybederken, saldırgan ise çıkan çatışmada ölmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan Ramazan A.’nın eşi, annesi, babası Cemal A., kardeşi Çetin A. ve onun eşi adliyeye sevk edildi.Savcılık ifadelerinin ardından 5 şüpheli, '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklandı. Üç şüpheli hakkında ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan da tutuklama kararı verildi.
2025
Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
22:34 11.12.2025 (güncellendi: 22:55 11.12.2025)
Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonunda öldürülen özel harekat polisi Emre Albayrak'la ilgili soruşturmada gözaltına alınan, saldırgan Ramazan A.’nın ailesinden olduğu belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.
8 Aralık’ta Aydınlar Mahallesi’ndeki bir eve yapılan narkotik operasyonunda Ramazan A.’nın polislere ateş açması sonucu ağır yaralanan Emre Albayrak hastanede hayatını kaybederken, saldırgan ise çıkan çatışmada ölmüştü.
Olay sonrası gözaltına alınan Ramazan A.’nın eşi, annesi, babası Cemal A., kardeşi Çetin A. ve onun eşi adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından 5 şüpheli, '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklandı. Üç şüpheli hakkında ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan da tutuklama kararı verildi.