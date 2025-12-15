Ahmet Hakan: Peki nerede ve ne zaman istemiş bunları Öcalan?
08:11 15.12.2025 (güncellendi: 08:28 15.12.2025)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Gazeteci Ahmet Hakan, gazeteci Saygı Öztürk'ün “Apo neler istemiş neler” adlı yazısını köşesine taşıdı.
Gazeteci Ahmet Hakan, Saygı Öztürk'ün 13 Aralık'ta kaleme aldığı “Apo, petrol ve elektrik gelirinden pay istiyor” adlı yazısını köşesine taşıdı. "Saygı Öztürk’ü kim işletti acaba?" başlıklı yazısında Ahmet Hakan şunları kaydetti:
"Saygı Öztürk, geçen gün bir yazı yazdı. “Apo neler istemiş neler” diye bir yazı. Saygı Öztürk’e göre Öcalan... Petrol gelirlerinden bölgesel pay istemiş. Barajlarda üretilen elektriğin gelirini istemiş. Kürtçe eğitim istemiş. Anayasa 66’nın değişmesini istemiş. SDG’nin silah bırakmamasını istemiş. PKK’lıların affını istemiş. İstemiş de istemiş yani.
Peki nerede ve ne zaman istemiş bunları Öcalan? Meclis Komisyonu’nun üç üyesiyle İmralı’da görüşmüştü ya. Hah! İşte orada istemiş. Komisyonun üç üyesi kim?
AK Partili Hüseyin Yayman, bir. MHP’li Feti Yıldız, iki. DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit, üç. Hiçbirinin böyle bir açıklaması yok. Ne Yayman, ne Yıldız, ne de Koçyiğit’ten böyle bir bilgi geldi."