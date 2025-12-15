Ahmet Hakan: Peki nerede ve ne zaman istemiş bunları Öcalan?

"Saygı Öztürk, geçen gün bir yazı yazdı. “Apo neler istemiş neler” diye bir yazı. Saygı Öztürk’e göre Öcalan... Petrol gelirlerinden bölgesel pay istemiş. Barajlarda üretilen elektriğin gelirini istemiş. Kürtçe eğitim istemiş. Anayasa 66’nın değişmesini istemiş. SDG’nin silah bırakmamasını istemiş. PKK’lıların affını istemiş. İstemiş de istemiş yani.

Peki nerede ve ne zaman istemiş bunları Öcalan? Meclis Komisyonu’nun üç üyesiyle İmralı’da görüşmüştü ya. Hah! İşte orada istemiş. Komisyonun üç üyesi kim?

AK Partili Hüseyin Yayman, bir. MHP’li Feti Yıldız, iki. DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit, üç. Hiçbirinin böyle bir açıklaması yok. Ne Yayman, ne Yıldız, ne de Koçyiğit’ten böyle bir bilgi geldi."