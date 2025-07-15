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Kallas: AB dışişleri bakanları Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadı
Kallas: AB dışişleri bakanları Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadı
Sputnik Türkiye
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, AB dışişleri bakanlarının Slovakya'nın tutumu nedeniyle Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadığını... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T18:43+0300
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dünya
kaja kallas
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gazetecilere yaptığı açıklamada, salı günü Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadıklarını söyledi.Kallas, “Ne yazık ki bugün bir anlaşmaya varamadık” dedi.Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların Slovakya’nın tutumu nedeniyle kabul edilemediğini belirten Kallas, “Bugün bir anlaşmaya varamadığımız için çoküzgünüm. Slovakya'yı ikna etmeye çok yakın olduğumuzu söylemeliyim. Komisyon Slovakya'ya istediğini verdi, şimdi top onların tarafında” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bati-trumpin-rusyaya-yonelik-ilimli-tavrindan-memnun-degil-1097902944.html
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kaja kallas, avrupa birliği, ab, rusya, brüksel, yaptırım, slovakya
kaja kallas, avrupa birliği, ab, rusya, brüksel, yaptırım, slovakya

Kallas: AB dışişleri bakanları Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadı

18:43 15.07.2025
© AP Photo / Virginia MayoKaja Kallas
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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AB Yüksek Temsilcisi Kallas, AB dışişleri bakanlarının Slovakya'nın tutumu nedeniyle Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadığını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gazetecilere yaptığı açıklamada, salı günü Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadıklarını söyledi.
Kallas, “Ne yazık ki bugün bir anlaşmaya varamadık” dedi.
Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların Slovakya’nın tutumu nedeniyle kabul edilemediğini belirten Kallas, “Bugün bir anlaşmaya varamadığımız için çoküzgünüm. Slovakya'yı ikna etmeye çok yakın olduğumuzu söylemeliyim. Komisyon Slovakya'ya istediğini verdi, şimdi top onların tarafında” ifadelerini kullandı.
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