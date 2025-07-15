https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/kallas-ab-disisleri-bakanlari-rusyaya-yonelik-18-yaptirim-paketi-uzerinde-anlasmaya-varamadi-1097909335.html

Kallas: AB dışişleri bakanları Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadı

Kallas: AB dışişleri bakanları Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadı

Sputnik Türkiye

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, AB dışişleri bakanlarının Slovakya'nın tutumu nedeniyle Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadığını... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T18:43+0300

2025-07-15T18:43+0300

2025-07-15T18:42+0300

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gazetecilere yaptığı açıklamada, salı günü Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadıklarını söyledi.Kallas, “Ne yazık ki bugün bir anlaşmaya varamadık” dedi.Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların Slovakya’nın tutumu nedeniyle kabul edilemediğini belirten Kallas, “Bugün bir anlaşmaya varamadığımız için çoküzgünüm. Slovakya'yı ikna etmeye çok yakın olduğumuzu söylemeliyim. Komisyon Slovakya'ya istediğini verdi, şimdi top onların tarafında” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bati-trumpin-rusyaya-yonelik-ilimli-tavrindan-memnun-degil-1097902944.html

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kaja kallas, avrupa birliği, ab, rusya, brüksel, yaptırım, slovakya