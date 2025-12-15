Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/24-gozlu-yeni-bir-canli-kesfedildi-ayni-anda-her-yone-bakabiliyor-1101817797.html
24 gözlü yeni bir canlı keşfedildi: Aynı anda her yöne bakabiliyor
24 gözlü yeni bir canlı keşfedildi: Aynı anda her yöne bakabiliyor
Bilim insanları, denizlerin hala keşfedilmeyi bekleyen sayısız gizem barındırdığını bir kez daha gösteren çarpıcı bir keşfe imza attı.
Hong Kong yakınlarındaki acı-tuzlu su göletlerinde yaşayan, ortalama 1.5 santimetre uzunluğunda ve 24 göze sahip yeni bir kutu denizanası türü tanımlandı.Araştırmacılara göre bu canlı, gözlerinin yerleşimi sayesinde 360 derece görüş yeteneğine sahip.Hong Kong Baptist Üniversitesi’nden (HKBU) bilim insanlarının yürüttüğü ve Zoological Studies dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yeni tür Tripedaliidae ailesine ve Cubozoa sınıfına ait. Tür, ilk kez görüldüğü bölgeye atfen Tripedalia maipoensis olarak adlandırıldı. Bu keşif, Tripedalia cinsinde tanımlanan üçüncü, Çin sularında ise ilk tür olma özelliğini taşıyor.‘Komşu sularda da yayılıyor olabilir’Araştırma ekibi, canlıyı ilk kez 2020 yılında, Hong Kong’daki Mai Po Doğa Rezervi içinde yer alan ve yerel olarak 'gei wai' adı verilen acı-tuzlu karides göletlerinde gözlemledi.Çalışmanın yazarlarından biyolog Qiu Jianwen, türün adlandırılmasına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:Her grupta iki gözAraştırmacılara göre bu gözler, 'rhopalium' adı verilen dört ayrı yapı içinde, altışar grup halinde bulunuyor. Her gruptaki iki göz mercekli olup görüntü oluşturabiliyor. Kalan dört göz ise yalnızca ışık ve karanlığı algılıyor.Earth.com’un aktardığına göre aynı cinsin Karayipler ve Orta Hint-Pasifik’te yaşayan bir başka üyesi T. cystophora, yukarı bakan gözlerini mangrov ağaçlarının gölgeleri arasında saklanmak ve kökler arasında yön bulmak için kullanıyor. Bu sistem, kutu denizanalarına tam çevresel farkındalık, yani 360 derece görüş sağlıyor.
hong kong
Hong Kong yakınlarındaki acı-tuzlu su göletlerinde yaşayan, ortalama 1.5 santimetre uzunluğunda ve 24 göze sahip yeni bir kutu denizanası türü tanımlandı.
Araştırmacılara göre bu canlı, gözlerinin yerleşimi sayesinde 360 derece görüş yeteneğine sahip.
Hong Kong Baptist Üniversitesi’nden (HKBU) bilim insanlarının yürüttüğü ve Zoological Studies dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yeni tür Tripedaliidae ailesine ve Cubozoa sınıfına ait. Tür, ilk kez görüldüğü bölgeye atfen Tripedalia maipoensis olarak adlandırıldı. Bu keşif, Tripedalia cinsinde tanımlanan üçüncü, Çin sularında ise ilk tür olma özelliğini taşıyor.

‘Komşu sularda da yayılıyor olabilir’

Araştırma ekibi, canlıyı ilk kez 2020 yılında, Hong Kong’daki Mai Po Doğa Rezervi içinde yer alan ve yerel olarak 'gei wai' adı verilen acı-tuzlu karides göletlerinde gözlemledi.
Çalışmanın yazarlarından biyolog Qiu Jianwen, türün adlandırılmasına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

Her grupta iki göz

Araştırmacılara göre bu gözler, 'rhopalium' adı verilen dört ayrı yapı içinde, altışar grup halinde bulunuyor. Her gruptaki iki göz mercekli olup görüntü oluşturabiliyor. Kalan dört göz ise yalnızca ışık ve karanlığı algılıyor.
Earth.com’un aktardığına göre aynı cinsin Karayipler ve Orta Hint-Pasifik’te yaşayan bir başka üyesi T. cystophora, yukarı bakan gözlerini mangrov ağaçlarının gölgeleri arasında saklanmak ve kökler arasında yön bulmak için kullanıyor. Bu sistem, kutu denizanalarına tam çevresel farkındalık, yani 360 derece görüş sağlıyor.
