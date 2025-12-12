https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/asgari-ucret-toplantisi-sona-erdi-bakan-isikhandan-ilk-aciklama-1101758583.html
Asgari ücret toplantısı sona erdi: Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama
Asgari ücret toplantısı sona erdi: Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni dönem çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T19:20+0300
2025-12-12T19:20+0300
2025-12-12T19:20+0300
türki̇ye
asgari ücret tespit komisyonu
vedat işıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari geçim i̇ndirimi (agi̇)
asgari ücret zammı 2025
asgari geçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101750449_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_86515988a8e6c132a98823e5bbe8baea.jpg
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısını tamamladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle yaptıkları toplantıyı hatırlatarak, bu dönemde sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesine özellikle önem verdiklerini vurguladı.Bakan Işıkhan, ''Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/milyonlarin-gozu-bu-toplantida-asgari-ucret-gorusmeleri-basladi-sosyal-diyalogu-esas-aliyoruz-1101749669.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101750449_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_46bdf54d80498d520a60626b5144e9c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asgari ücret tespit komisyonu, vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari geçim i̇ndirimi (agi̇), asgari ücret zammı 2025, asgari geçim
asgari ücret tespit komisyonu, vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari geçim i̇ndirimi (agi̇), asgari ücret zammı 2025, asgari geçim
Asgari ücret toplantısı sona erdi: Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni dönem çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısını tamamladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle yaptıkları toplantıyı hatırlatarak, bu dönemde sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesine özellikle önem verdiklerini vurguladı.
Bakan Işıkhan, ''Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir'' dedi.