Asgari ücret toplantısı sona erdi: Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama
Asgari ücret toplantısı sona erdi: Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni dönem çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T19:20+0300
2025-12-12T19:20+0300
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısını tamamladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle yaptıkları toplantıyı hatırlatarak, bu dönemde sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesine özellikle önem verdiklerini vurguladı.Bakan Işıkhan, ''Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir'' dedi.
19:20 12.12.2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni dönem çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısını tamamladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle yaptıkları toplantıyı hatırlatarak, bu dönemde sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesine özellikle önem verdiklerini vurguladı.
Bakan Işıkhan, ''Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir'' dedi.
EKONOMİ
Milyonların gözü bu toplantıda, asgari ücret görüşmeleri başladı: 'Sosyal diyalogu esas alıyoruz'
14:49
