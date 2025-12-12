https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/asgari-ucret-toplantisi-sona-erdi-bakan-isikhandan-ilk-aciklama-1101758583.html

Asgari ücret toplantısı sona erdi: Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni dönem çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısını tamamladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle yaptıkları toplantıyı hatırlatarak, bu dönemde sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesine özellikle önem verdiklerini vurguladı.Bakan Işıkhan, ''Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir'' dedi.

