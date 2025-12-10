https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/yargitaydan-emsal-niteliginde-karar-otomobilde-bulundurmamak-kusur-sayildi-1101678216.html

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Otomobilde bulundurmamak kusur sayıldı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, trafik kazasında yaralanan çocukları için tazminat isteyen aileyle ilgili dikkat çekici bir karara imza attı. Aile, iş göremezlik... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

Yargıtay trafik kazası sonrasında tazminat talep eden aileye ilişkin emsal bir karara imza attı. Otomobilde bebek koltuğunun olmadığına dikkat çekilen kararda, tazminat oranı yüzde 20 düşürüldü.Kaza sonrası çocuk için tazminat davası2020 yılında gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında otomobilin arka koltuğunda bulunan 1 yaşındaki çocuk yaralandı. Sigortalı araçta yolcu olarak bulunan çocuk için sürekli iş göremezlik tazminatı, geçici bakıcı gideri ve tedavi gideri talep edilerek sigorta şirketine 363 bin 562 lira tazminat davası açıldı. Sigorta şirketi ise zararın artmasında davacının kusurunun bulunduğunu ileri sürerek müterafik kusur indirimi yapılmasını talep etti.Çocuk bağlama sistemi yoktu: Zarar arttıUyuşmazlık Hakem Heyeti kararlarının ardından dava dosyası Yargıtay'a geldi. Yargıtay, davacının kazaya karıştığı dönemde 1 yaşında olduğunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre 1 yaşındaki çocukların seyahatlerinde çocuk bağlama sisteminin zorunlu olduğunu belirtti. Dosyada, davacının arka koltukta, oto koltuğu kullanmaksızın oturduğu ve güvenlik kurallarına uyulmadığı ifade edildi. Bu durum, zararın artmasına neden olduğuna karar verildi.Kusur indirimi yapıldıTürk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesi gereği, zarar görenin de kusuru bulunması halinde tazminat miktarından indirim yapılabileceğini belirten Yargıtay, davacının kendi kusurunun kazadaki zararının artmasına katkı sağladığına dikkat çekerek, tazminat miktarından yüzde 20 oranında indirim yapılmasını kararlaştırdı.Yargıtay'ın verdiği karar, trafik kazalarında çocukların güvenliği ile ilgili önemli bir uyarı niteliği taşıyor. 1 yaşındaki çocukların araçlarda çocuk bağlama sistemi kullanmalarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulandı.Ayrıca, kazaya karışan tarafların kendi kusurlarının zararlarının artmasına neden olabileceği ve bu kusurun tazminat hesaplamalarına etkisinin olacağı da açıkça ifade edildi.

