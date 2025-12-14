https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/usakov-abd-rusyanin-toprak-konusu-ile-ilgili-tutumunu-anliyor-1101784775.html
Uşakov: ABD, Rusya'nın toprak konusu ile ilgili tutumunu anlıyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus basınına demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Kremlin’de gerçekleştirdikleri görüşmede toprak konularının yoğun olarak tartışıldığı bilgisini verdi. Uşakov, Rusya'nın vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu, çatışmanın ‘Kore senaryosuna’ göre sona erdirilmesinin hiçbir zaman tartışılmadığını açıkladı. Rus bürokrat ayrıca ABD'nin Rusya'nın bu bağlamdaki pozisyonunu anladığının altını çizdi.ABD'nin Avrupa ve Ukrayna temsilcileri ile yapacağı istişarelerden sonra barış planından olumlu bir sonuç çıkacağından şüpheli olduğunu da dile getiren Uşakov, kabul edilemez maddelerin eklenmesi halinde Moskova’nın bunlara sert bir şekilde itiraz edeceğini vurguladı.‘Zelenskiy’in Kırım ve NATO hayalleri gerçekleşemez’Uşakov, Vladimir Zelenskiy’in Kırım ve NATO ile ilgili hayallerinin gerçekleşmeyeceğinden ‘yüzde bir milyon’ emin olduğunu söyledi:
