Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/usakov-abd-rusyanin-toprak-konusu-ile-ilgili-tutumunu-anliyor-1101784775.html
Uşakov: ABD, Rusya'nın toprak konusu ile ilgili tutumunu anlıyor
Uşakov: ABD, Rusya'nın toprak konusu ile ilgili tutumunu anlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin’in ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Witkoff ile yaptığı görüşmede toprak konusunun aktif olarak... 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T14:00+0300
2025-12-14T14:00+0300
dünya
rusya
kremlin
yuriy uşakov
vladimir putin
steve witkoff
abd özel temsilcisi steve witkoff
abd
ukrayna
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101457960_0:39:1185:706_1920x0_80_0_0_ed50e10141134a3ac83740e6653420f3.png
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus basınına demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Kremlin’de gerçekleştirdikleri görüşmede toprak konularının yoğun olarak tartışıldığı bilgisini verdi. Uşakov, Rusya'nın vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu, çatışmanın ‘Kore senaryosuna’ göre sona erdirilmesinin hiçbir zaman tartışılmadığını açıkladı. Rus bürokrat ayrıca ABD'nin Rusya'nın bu bağlamdaki pozisyonunu anladığının altını çizdi.ABD'nin Avrupa ve Ukrayna temsilcileri ile yapacağı istişarelerden sonra barış planından olumlu bir sonuç çıkacağından şüpheli olduğunu da dile getiren Uşakov, kabul edilemez maddelerin eklenmesi halinde Moskova’nın bunlara sert bir şekilde itiraz edeceğini vurguladı.‘Zelenskiy’in Kırım ve NATO hayalleri gerçekleşemez’Uşakov, Vladimir Zelenskiy’in Kırım ve NATO ile ilgili hayallerinin gerçekleşmeyeceğinden ‘yüzde bir milyon’ emin olduğunu söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/trump-witkoff-ve-kushnerin-putin-ile-gorusmesi-cok-iyi-gecti-1101528890.html
rusya
abd
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101457960_98:0:1089:743_1920x0_80_0_0_dc762e90deac4f2df9706ce1d526a36b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, steve witkoff, abd özel temsilcisi steve witkoff, abd, ukrayna, moskova
rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, steve witkoff, abd özel temsilcisi steve witkoff, abd, ukrayna, moskova

Uşakov: ABD, Rusya'nın toprak konusu ile ilgili tutumunu anlıyor

14:00 14.12.2025
© Sputnik / Павел БедняковRusya-ABD bayrakları
Rusya-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
Abone ol
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin’in ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Witkoff ile yaptığı görüşmede toprak konusunun aktif olarak tartışıldığına dikkat çekerek, ABD’nin Ukrayna çözüm süreci bağlamında Rusya’nın toprak konusu ile ilgili tutumunu anladığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus basınına demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Kremlin’de gerçekleştirdikleri görüşmede toprak konularının yoğun olarak tartışıldığı bilgisini verdi.
Uşakov, Rusya'nın vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu, çatışmanın ‘Kore senaryosuna’ göre sona erdirilmesinin hiçbir zaman tartışılmadığını açıkladı. Rus bürokrat ayrıca ABD'nin Rusya'nın bu bağlamdaki pozisyonunu anladığının altını çizdi.
ABD'nin Avrupa ve Ukrayna temsilcileri ile yapacağı istişarelerden sonra barış planından olumlu bir sonuç çıkacağından şüpheli olduğunu da dile getiren Uşakov, kabul edilemez maddelerin eklenmesi halinde Moskova’nın bunlara sert bir şekilde itiraz edeceğini vurguladı.

‘Zelenskiy’in Kırım ve NATO hayalleri gerçekleşemez’

Uşakov, Vladimir Zelenskiy’in Kırım ve NATO ile ilgili hayallerinin gerçekleşmeyeceğinden ‘yüzde bir milyon’ emin olduğunu söyledi:

Bunların hiçbirini başaramayacak. Kırım konusunda, bunun yüzde bir milyon olmayacağı kesin. NATO'ya gelince, bunun da olmayacağından yüzde bir milyon eminim.

Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
DÜNYA
Trump: Witkoff ve Kushner’in Putin ile görüşmesi ‘çok iyi’ geçti
4 Aralık, 00:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала