Maçta kazanan olmadı: Trabzonspor ile Beşiktaş berabere kaldı

Trendyo Süper Lig’in 16. haftasında karşılaşan Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. 14.12.2025, Sputnik Türkiye

Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşması 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Maçtan dakikalar şöyle: 5. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topun sahibi oldu.16. dakikada Ndidi'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Onana, kendine doğru gelen topu kontrol etti.18. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Sağ taraftan Rashica'nın ortasında, savunmada Serdar Saatçı'nın havalandırdığı topu Toure, omzuyla Abraham'a indirdi. Bu futbolcu da altıpas çizgisinin hemen gerisinden ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Onana'nın üzerinden filelere yolladı: 0-122. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Toure'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Cerny'in yerden şutunda top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 0-225. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Zubkov'un sağdan ortasın, savunmada Paulista'nın kafa ile uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinden Muçi, şık bir vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-229. dakikada sağ taraftan ceza alanına girerek Djalo'dan sıyrılan Zubkov'un şutunda top az farkla üsten auta gitti.31. dakikada Beşiktaş, farkı tekrar 2'ye çıkardı. Rasciha'nın ceza alanı sağ tarafında pasında, Cerny, meşin yuvarlağı uygun durumda filelere yollayarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-338. dakikada Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla Ozan Tufan'ın aşil tendonuna basan Toure, kırmızı kart gördü.45+4. dakikada kaleci Onana'nın öne çıktığını gören Orkun Kökçü'nün uzaktan şutunda top üst ağlarda kaldı.47. dakikada Zubkov'un ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, yatarak tehlikeyi önlemeyi başardı.48. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Cerny'in şutunda, Onana topu kornere çeldi.63. dakikada Trabzonspor, tekrar farkı 1'e indirdi. Muçi'nin şutunda kaleci Ersin Destanoğlu'dan dönen topu savunmada Rashica kafa ile uzaklaştırdı. Dönen top ile ceza alanı dışında buluşan Zubkov'un şutunda, meşin yuvarlak Oulai'ye çarparak kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelere gitti: 2-371. dakikada Bouchouari'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, iki hamlede topu kontrol etti.81. dakikada Oulai'nin ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda top üst direkten döndü.82. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Cerny'in pasında topu taşıyarak ceza alanına giren Jurasek, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.84. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Oulai'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında Zubkov'un yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan fillere gitti: 3-387. dakikada Zubkov'un sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Savic'in kafa vuruşunda, arka direkte Ozan Tufan'ın dokunamadığı top auta çıktı.90+3. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu'nun yumrukladığı topu yakın mesafeden Augusto kafayla tamamlamak istedi meşin yuvarlak direkten döndü.

