Kanser tedavisi görüyor: CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kontrol amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı. Durbay'ın genel durumunun iyi olduğunu ve gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı. Durbay'ın kontrol amaçlı yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi. Durbay'ın rutin tedavisi için gittiği hastanede doktorlarını uygun görmesiyle gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı açıklandı. Gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındıŞehzadeler Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamada da şu bilgilere yer verildi: "Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

