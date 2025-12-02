https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/kanser-tedavisi-goruyor-chpli-belediye-baskani-yogun-bakima-alindi-1101480550.html
Kanser tedavisi görüyor: CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı
Kanser tedavisi görüyor: CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı
Sputnik Türkiye
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kontrol amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı. Durbay'ın genel durumunun iyi olduğunu ve gözlem amaçlı olarak yoğun... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T14:20+0300
2025-12-02T14:20+0300
2025-12-02T14:20+0300
yaşam
gülşah durbay
chp
kanser
kanser tedavisi
kolon kanseri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101480181_0:48:2048:1200_1920x0_80_0_0_f21e37a56cae7cde4b2983e0ad975b7c.jpg
Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı. Durbay'ın kontrol amaçlı yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi. Durbay'ın rutin tedavisi için gittiği hastanede doktorlarını uygun görmesiyle gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı açıklandı. Gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındıŞehzadeler Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamada da şu bilgilere yer verildi: "Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/unlu-sunucu-ece-vahapoglundan-uzen-haber-iki-aydir-kanserle-mucadele-ediyorum-1101010255.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101480181_5:0:1826:1366_1920x0_80_0_0_d3bbf51038b6b0aebfdce6fa24b6f42f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gülşah durbay, chp, kanser, kanser tedavisi, kolon kanseri
gülşah durbay, chp, kanser, kanser tedavisi, kolon kanseri
Kanser tedavisi görüyor: CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kontrol amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı. Durbay'ın genel durumunun iyi olduğunu ve gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı. Durbay'ın kontrol amaçlı yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi. Durbay'ın rutin tedavisi için gittiği hastanede doktorlarını uygun görmesiyle gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı açıklandı.
Gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındı
Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamada da şu bilgilere yer verildi:
"Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."