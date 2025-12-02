Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/kanser-tedavisi-goruyor-chpli-belediye-baskani-yogun-bakima-alindi-1101480550.html
Kanser tedavisi görüyor: CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı
Kanser tedavisi görüyor: CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı
Sputnik Türkiye
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kontrol amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı. Durbay'ın genel durumunun iyi olduğunu ve gözlem amaçlı olarak yoğun... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T14:20+0300
2025-12-02T14:20+0300
yaşam
gülşah durbay
chp
kanser
kanser tedavisi
kolon kanseri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101480181_0:48:2048:1200_1920x0_80_0_0_f21e37a56cae7cde4b2983e0ad975b7c.jpg
Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı. Durbay'ın kontrol amaçlı yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi. Durbay'ın rutin tedavisi için gittiği hastanede doktorlarını uygun görmesiyle gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı açıklandı. Gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındıŞehzadeler Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamada da şu bilgilere yer verildi: "Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/unlu-sunucu-ece-vahapoglundan-uzen-haber-iki-aydir-kanserle-mucadele-ediyorum-1101010255.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101480181_5:0:1826:1366_1920x0_80_0_0_d3bbf51038b6b0aebfdce6fa24b6f42f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gülşah durbay, chp, kanser, kanser tedavisi, kolon kanseri
gülşah durbay, chp, kanser, kanser tedavisi, kolon kanseri

Kanser tedavisi görüyor: CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı

14:20 02.12.2025
Gülşah Durbay sosyal medya
Gülşah Durbay sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
Abone ol
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kontrol amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı. Durbay'ın genel durumunun iyi olduğunu ve gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı. Durbay'ın kontrol amaçlı yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi. Durbay'ın rutin tedavisi için gittiği hastanede doktorlarını uygun görmesiyle gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı açıklandı.
Gülşah Durbay sosyal medya
Gülşah Durbay sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
Gülşah Durbay sosyal medya

Gözlem amaçlı olarak yoğun bakıma alındı

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamada da şu bilgilere yer verildi:
"Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."
Ece Vahapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
YAŞAM
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu'ndan üzen haber: 'İki aydır kanserle mücadele ediyorum'
14 Kasım, 16:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала