https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/sariyerde-bir-is-yerinde-yangin-cikti-itfaiyenin-mudahalesi-suruyor-1101785188.html
Sarıyer'de bir iş yerinde yangın çıktı: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Sarıyer'de bir iş yerinde yangın çıktı: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Sarıyer'de, tek katlı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Yangından yükselen dev kara bulutlar Anadolu Yakası'ndan da görüldü. 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T14:30+0300
2025-12-14T14:30+0300
2025-12-14T14:30+0300
türki̇ye
sarıyer
yangın
i̇tfaiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0e/1101785521_0:74:649:439_1920x0_80_0_0_64283736cb612d097ac075ddb7be7a22.jpg
Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.Sarıyer'de yangınYeniköy Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Anadolu Yakası'ndan da görülüyorAnadolu Yakası'ndan da görülebilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/bursada-kamyonete-carpan-elektrikli-skuterin-surucusu-oldu-1101780277.html
türki̇ye
sarıyer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0e/1101785521_0:13:649:499_1920x0_80_0_0_613421e5cea63159e391c2104fed9b98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sarıyer, yangın, i̇tfaiye
sarıyer, yangın, i̇tfaiye
Sarıyer'de bir iş yerinde yangın çıktı: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Ayrıntılar geliyor
Sarıyer'de, tek katlı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Yangından yükselen dev kara bulutlar Anadolu Yakası'ndan da görüldü.
Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yeniköy Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Anadolu Yakası'ndan da görülüyor
Anadolu Yakası'ndan da görülebilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.