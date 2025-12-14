Sarıyer'de bir iş yerinde yangın çıktı: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

Türkiye
Sarıyer'de, tek katlı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Yangından yükselen dev kara bulutlar Anadolu Yakası'ndan da görüldü. 14.12.2025, Sputnik Türkiye
Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.Sarıyer'de yangınYeniköy Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Anadolu Yakası'ndan da görülüyorAnadolu Yakası'ndan da görülebilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor
Sarıyer'de, tek katlı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Yangından yükselen dev kara bulutlar Anadolu Yakası'ndan da görüldü.
Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sarıyer'de yangın

Yeniköy Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Anadolu Yakası'ndan da görülüyor

Anadolu Yakası'ndan da görülebilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
