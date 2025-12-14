https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/bursada-kamyonete-carpan-elektrikli-skuterin-surucusu-oldu-1101780277.html

Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü

Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü hayatını kaybetti. 14.12.2025, Sputnik Türkiye

Bursa'da Serdar Zencirkıran'ın kullandığı elektrikli skuter, Sevgi Caddesi'nde Ercan Çeziker yönetimindeki 16 ASU 590 plakalı kamyonete arkadan çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Hastanede hayatını kaybettiKazada ağır yaralanan Zencirkıran, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hareket halindeki kamyonete yandan çarptıÖte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, skuter sürücüsünün park halinde bulunan kamyonetin hareket etmesiyle arkadan çarptığı görülüyor.

