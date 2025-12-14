Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/bursada-kamyonete-carpan-elektrikli-skuterin-surucusu-oldu-1101780277.html
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü
Sputnik Türkiye
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü hayatını kaybetti. 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T10:10+0300
2025-12-14T10:10+0300
türki̇ye
bursa
scooter
scooter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0e/1101780367_0:0:1073:603_1920x0_80_0_0_49be9cedaaa3b0a714767f3f504f5c97.png
Bursa'da Serdar Zencirkıran'ın kullandığı elektrikli skuter, Sevgi Caddesi'nde Ercan Çeziker yönetimindeki 16 ASU 590 plakalı kamyonete arkadan çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Hastanede hayatını kaybettiKazada ağır yaralanan Zencirkıran, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hareket halindeki kamyonete yandan çarptıÖte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, skuter sürücüsünün park halinde bulunan kamyonetin hareket etmesiyle arkadan çarptığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/elektrikli-scooter-icin-cografi-cit-geldi-anlik-konum-bildirimi-de-zorunlu-oldu-1101469672.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0e/1101780367_0:0:805:603_1920x0_80_0_0_36c9eebd1bae0cdeec166fb6df60b998.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, scooter, scooter
bursa, scooter, scooter

Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü

10:10 14.12.2025
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
Abone ol
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'da Serdar Zencirkıran'ın kullandığı elektrikli skuter, Sevgi Caddesi'nde Ercan Çeziker yönetimindeki 16 ASU 590 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Zencirkıran, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hareket halindeki kamyonete yandan çarptı

Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, skuter sürücüsünün park halinde bulunan kamyonetin hareket etmesiyle arkadan çarptığı görülüyor.
scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
TÜRKİYE
Elektrikli scooter için 'coğrafi çit' geldi: Anlık konum bildirimi de zorunlu oldu
2 Aralık, 10:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала