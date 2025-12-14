https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-ukraynaya-ait-94-iha-dusurdu-1101778938.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 94 İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin akşam saatlerinde Ukrayna’ya ait 94 insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. 14.12.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
hava savunma sistemi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya
ukrayna
bryansk
tula
kırım
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094055297_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_79a3a516b6448458f97d594ccfab6fc0.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma birliklerinin üç saatlik bir süre içinde Rusya’nın çeşitli bölgeleri üzerinde Ukrayna’ya ait toplam 94 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “Saat 20.00 ile 23.00 arasında, hava savunma sistemlerinin etkin müdahalesiyle Ukrayna’ya ait uçak tipi 94 insansız hava aracı tespit edilerek imha edildi” denildi.Bakanlığın verdiği bilgiye göre, en çok sayıda İHA Kırım üzerinde (41) imha edildi.Ayrıca, Bryansk bölgesinde 24, Smolensk bölgesinde 7, Belgorod ve Kursk bölgelerinde 6’şar, Oryol bölgesinde 5, Tula bölgesinde 3, Kaluga ve Lipetsk bölgeleri üzerinde 1’er olmak üzere toplam 94 İHA düşürüldü.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamalarda, Rus ordusunun asla sivil yerleşimlere, konutlara ya da sosyal altyapı tesislerine saldırmadığını ve bu hassasiyetin sürdüğünü defalarca vurgulamıştı.
rusya
ukrayna
bryansk
kırım
