Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 141 İHA imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 141 insansız hava aracı... 14.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin Moskova saati ile 23.00-07.00 (TSİ ile aynı) arasında Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 141 insansız hava aracı (İHA) imha ettiği kaydedildi.En çok sayıda İHA’nın Bryansk Bölgesi (35 adet) ve Kırım (32 adet) üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, Krasnodar Bölgesi’nde 22, Tula Bölgesi’nde 15, Kaluga Bölgesi’nde de 13 İHA’nın imha edildiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, ayrıca Kursk Bölgesi’nde 7, Ryazan ve Rostov bölgelerinde 4’er, Belgorod Bölgesi’nde 3, Leningrad Bölgesi’nde 2, Smolensk, Pskov, Novgorod ve Moskova bölgelerinde ise birer insansız hava aracı imha edildi.Bakanlık, "Gece saatlerinde görevde olan hava savunma sistemleri tarafından toplam olarak 235 Ukrayna yapımı uçak tipi İHA önlenerek imha edildi" vurgusunu yaptı.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.

