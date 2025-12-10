Türkiye
Rus kısa menzilli hava savunma sistemi Pantsir-SMD-E’nin teknik özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Pantsir hava savunma füze sistemlerinin 48 adet mini füzeyle donatıldığı bilgisini... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
pantsir
rusya
vi̇deo
i̇nfografi̇k
kısa menzilli füze
rostec
Dubai Airshow 2025 kapsamında ilk kez uluslararası katılımcılara tanıtılan ve teknik kabiliyeti neredeyse sınırsız olan Pantsir-SMD-E kısa menzilli hava savunma sisteminin teknik özellikleri, Sputnik’in videolu infografiğinde.
rusya
pantsir, rusya, vi̇deo, i̇nfografi̇k, kısa menzilli füze, rostec, видео
pantsir, rusya, vi̇deo, i̇nfografi̇k, kısa menzilli füze, rostec, видео

14:23 10.12.2025
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Pantsir hava savunma füze sistemlerinin 48 adet mini füzeyle donatıldığı bilgisini vererek sistemin bu sayede geniş çaplı bir İHA saldırısını bile püskürtebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.
Dubai Airshow 2025 kapsamında ilk kez uluslararası katılımcılara tanıtılan ve teknik kabiliyeti neredeyse sınırsız olan Pantsir-SMD-E kısa menzilli hava savunma sisteminin teknik özellikleri, Sputnik’in videolu infografiğinde.
