Rus kısa menzilli hava savunma sistemi Pantsir-SMD-E’nin teknik özellikleri neler?
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Pantsir hava savunma füze sistemlerinin 48 adet mini füzeyle donatıldığı bilgisini... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Dubai Airshow 2025 kapsamında ilk kez uluslararası katılımcılara tanıtılan ve teknik kabiliyeti neredeyse sınırsız olan Pantsir-SMD-E kısa menzilli hava savunma sisteminin teknik özellikleri, Sputnik’in videolu infografiğinde.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Pantsir hava savunma füze sistemlerinin 48 adet mini füzeyle donatıldığı bilgisini vererek sistemin bu sayede geniş çaplı bir İHA saldırısını bile püskürtebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.
Dubai Airshow 2025 kapsamında ilk kez uluslararası katılımcılara tanıtılan ve teknik kabiliyeti neredeyse sınırsız olan Pantsir-SMD-E kısa menzilli hava savunma sisteminin teknik özellikleri, Sputnik’in videolu infografiğinde.